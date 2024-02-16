Λογαριασμός
Χωρίς τον Τσέριν η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τη Λαμία

Χωρίς τον Άνταμ Τσέριν, αλλά και τους Ιωαννίδη-Τζούριτσιτς η αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση με τη Λαμία στη Λεωφόρο

Τσέριν

Την προετοιμασία του για τη σαββατιάτικη εντός έδρας αναμέτρηση (17/2, 20:30) με τη Λαμία, ολοκλήρωσε το απόγευμα της Παρασκευής ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν στο Κορωπί με τον Φατίχ Τερίμ να ανακοινώνει μετά το τέλος της προπόνησης αποστολή 23 ποδοσφαιριστών για το συγκεκριμένο ματς. Εκτός έμεινε ξανά ο Φώτης Ιωαννίδης ο οποίος ωστόσο ακολούθησε μέρος του προγράμματος, αλλά και ο Φίλιπ Τζούριτσιτς που συνέχισε με τη θεραπεία του.

Μεταξύ άλλων, στην 23αδα δεν συμπεριλήφθηκε και ο Άνταμ Τσέριν, προκειμένου να πάρει ανάσες ενόψει της ρεβάνς του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ την Τετάρτη (21/2) στη Λεωφόρο.

Στα πλάνα του Φατίχ Τερίμ, θυμίζουμε ότι δεν βρίσκεται ούτε ο Τάσος Μπακασέτας εξαιτίας της αποβολής του στην Τούμπα για το Κύπελλο

Αναλυτικά η αποστολή: Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Λίλο, Βαγιαννίδης, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Σένκεφελντ, Ζέκα, Σπόραρ, Μπερνάρ, Λημνιός, Μαντσίνι, Ούγκο, Γεντβάι, Αϊτόρ, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Παλάσιος, Βιλένα, Αράο, Βέρμπιτς, Ακαϊντίν.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Λαμία
