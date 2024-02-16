Την προετοιμασία του για τη σαββατιάτικη εντός έδρας αναμέτρηση (17/2, 20:30) με τη Λαμία, ολοκλήρωσε το απόγευμα της Παρασκευής ο Παναθηναϊκός.
Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν στο Κορωπί με τον Φατίχ Τερίμ να ανακοινώνει μετά το τέλος της προπόνησης αποστολή 23 ποδοσφαιριστών για το συγκεκριμένο ματς. Εκτός έμεινε ξανά ο Φώτης Ιωαννίδης ο οποίος ωστόσο ακολούθησε μέρος του προγράμματος, αλλά και ο Φίλιπ Τζούριτσιτς που συνέχισε με τη θεραπεία του.
Μεταξύ άλλων, στην 23αδα δεν συμπεριλήφθηκε και ο Άνταμ Τσέριν, προκειμένου να πάρει ανάσες ενόψει της ρεβάνς του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ την Τετάρτη (21/2) στη Λεωφόρο.
Στα πλάνα του Φατίχ Τερίμ, θυμίζουμε ότι δεν βρίσκεται ούτε ο Τάσος Μπακασέτας εξαιτίας της αποβολής του στην Τούμπα για το Κύπελλο
Αναλυτικά η αποστολή: Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Λίλο, Βαγιαννίδης, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Σένκεφελντ, Ζέκα, Σπόραρ, Μπερνάρ, Λημνιός, Μαντσίνι, Ούγκο, Γεντβάι, Αϊτόρ, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Παλάσιος, Βιλένα, Αράο, Βέρμπιτς, Ακαϊντίν.
📋Η αποστολή της ομάδας μας για το εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Λαμία! #Panathinaikos #PAOFC #PAOLAM #StoiximanSuperLeague #slgr pic.twitter.com/UWycyO4Q6T— Panathinaikos F.C. (@paofc_) February 16, 2024
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.