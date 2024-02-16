Την ανωτερότητά του και το μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ επιβεβαίωσε ο Ολυμπιακός απέναντι στο Περιστέρι bwin, νικώντας άνετα 87-68, για την πρόκριση στον ημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου.

Τέσσερις παίκτες των «ερυθρόλευκων» τελείωσαν το ματς με διψήφιο αριθμό πόντων, με τους Κώστα Παπανικολάου και Γιαννούλη Λαρεντζάκη να ήταν πρώτοι σκόρερ με 15π. ο καθένας.

Στους 14π. με 8 ριμπάουντ σταμάτησε ο Μόουζες Ράιτ, ενώ ο Τόμας Γουόκαπ είχε 7π. και 10 ασίστ. Μοναδικό «μελανό» σημείο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν η αποχώρηση του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, έπειτα από μόλις 45’’ παρουσίας στο παρκέ.

Από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ξεχώρισε ο Τζο Ράγκλαντ με 14 πόντους.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό του Σαββάτου (17/12) τον νικητή του ζευγαριού Προμηθέας Πάτρας-Πανιώνιος.

Το ματς

Με τους Φαλ, Πίτερς, Παπανικολάου, Κάναν και Γουόκαπ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, ενώ το Περιστέρι bwin με τους Τόμπσον, Κασελάκη, Ντάνγκουμπιτς, Λοβ και Ράγκλαντ. Καλό ρυθμό είχε από νωρίς η αναμέτρηση, με την ομάδα του Σπανούλη να μπαίνει λίγο καλύτερα χάρη σε έναν ορεξάτο Ράγκλαντ, ο οποίος τους πήγε στο +4 (8-12), στο 4’. Οι Παπανικολάου και Πίτερς κρατούσαν επιθετικά τους Πειραιώτες, αλλά οι Περιστεριώτες διατηρούσαν το προβάδισμά τους (13-16), μέχρι το 6’. Ωστόσο, στα τελευταία λεπτά οι παίκτες του Μπαρτζώκα έσφιξαν αμυντικά, έκαναν απανωτά κλεψίματα και με καλάθια στο ανοικτό γήπεδο έκλεισαν την πρώτη περίοδο με σερί 8-0 και στο +5 (21-16).

Με την ίδια λογική μπήκε ο Ολυμπιακός και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τα κλεψίματα να δίνουν αιφνιδιασμούς για σερί 6-0 (και συνολικά 14-0) και το +11 (27-16), στο 12’. Ο Γουίλιαμς πέτυχε το πρώτο καλάθι του Περιστερίου bwin, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο μέσα από την άμυνά τους, αναγκάζοντας σε πολλά λάθη τους παίκτες του Σπανούλη και με τους Λαρεντζάκη και Πετρούσεφ πήγαν αρχικά τη διαφορά στο +14 (34-20) και με τον Ράιτ στο +16 (39-23), στο 16’. Στη συνέχεια, οι Περιστεριώτες έβγαλαν αντίδραση και με Ρένφρο και Λοβ έκαναν επιμέρους σκορ 1-9, ρίχνοντας τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή (40-32), στο 18’. Ωστόσο, στο τελευταίο δίλεπτο μίλησαν οι άμυνες και έτσι το σκορ δεν άλλαξε στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.



Ο Ντάνγκουμπιτς πέτυχε το πρώτο καλάθι του δεύτερου μέρους (40-34), με τον Ολυμπιακό να απαντά με τους Παπανικολάου, Γουόκαπ και Κάναν και να στέλνει τη διαφορά ξανά στο +16 (52-36), στο 24’. Το Περιστέρι bwin απάντησε με τρίποντα από Κασελάκη και Ε. Μήτρου-Λονγκ και έριξε τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή (54-45), στο 27’. Ωστόσο, τα επόμενα λεπτά ανήκαν στους Πειραιώτες, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τα επιθετικά ριμπάουντ έβρισκαν καλάθια και με ένα «τρελό» τρίποντο του Λαρεντζάκη έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο +15 (62-47).

ε πιεστική άμυνα μπήκε το Περιστέρι bwin στην τέταρτη περίοδο και αναγκάζοντας τον Ολυμπιακό σε λάθη έριξε ξανά τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή (66-57), στα πρώτα τρία λεπτά. Η απάντηση των «ερυθρόλευκων» ήρθε από τους ψηλούς με τους Πετρούσεφ και Ράιτ να τους στέλνουν στο +18 (75-57), στο 35’. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι παίκτες του Μπαρτζώκα είχαν τον έλεγχο του ματς, με εκείνους του Σπανούλη να είχαν συμβιβαστεί με την ήττα και έτσι τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη με το τελικό 87-68.

Τα δεκάλεπτα: 21-16, 40-32, 62-47, 87-68

