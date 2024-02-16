Ανησυχία στον Ολυμπιακό με τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος!
Ο Αμερικανός γκαρντ δεν βγήκε στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα μεταξύ του Ολυμπιακού και του Περιστερίου bwin για τα προημιτελικά του Final-8, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον αριστερό του δικέφαλο!
Ο Γκος δεν θα αγωνιστεί στο υπόλοιπο του ματς κόντρα στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ενώ μετά το φινάλε της αναμέτρησης θα υποβληθεί σε μαγνητική, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος ενόψει της συνέχειας του Κυπέλλου.
Ο 29χρονος πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις 42 δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, χωρίς να πάρει κάποια προσπάθεια ή να καταγράψει κάποιο στατιστικό.
Πηγή: sport-fm.gr
