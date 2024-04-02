bwin Fans Final*: Παίζεις στον δικό σου UEFA Europa League τελικό με τους Φορλάν και Πιρές!

Το απόλυτο ποδοσφαιρικό όνειρο. Μία VIP εμπειρία! Μόνο για σένα κι έναν συνοδό της επιλογής σου.Το bwin Fans Final για τρίτη διαδοχική χρονιά είναι εδώ και σου δίνει φανέλα βασικού σε μία αξεπέραστη ποδοσφαιρική εμπειρία. Ντιέγκο Φορλάν και Ρομπέρ Πιρές σε περιμένουν στη "Dublin Arena"!

bwin Fans Final: Διαγωνισμός* που σε βάζει στη "Dublin Arena"! Παίζεις με UEFA Legends!

Τι είναι το bwin Fans Final; Ο απόλυτος ποδοσφαιρικός διαγωνισμός. Μέσα από το bwin Fans Final διεκδικείς VIP ταξίδι με προορισμό το Δουβλίνο και κάνεις δικά σου εισιτήρια, για να δεις τον τελικό του UEFA Europa League μέσα από την "Dublin Arena"! Έχεις δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχείο με πρωινό και την επόμενη μέρα έρχεται το καλύτερο…

bwin Fans Final*: Ο δικός σου τελικός στη "Dublin Arena" με UEFA Legends!

Η "Dublin Arena" -ναι το γήπεδο που λίγες ώρες πριν είχε φιλοξενήσει τον τελικό του UEFA Europa League- ανοίγει μόνο για σένα και το bwin Fans Final! Οι νικητές θα χωριστούν σε δύο ομάδες, θα κάνουν μαθήματα τακτικής με τους Ντιέγκο Φορλάν και Ρομπέρ Πιρές, που θα είναι οι προπονητές και συμπαίκτες τους και στη συνέχεια θα διεκδικήσουν την κούπα στον δικό τους τελικό! Ωωω ναι, στο γήπεδο του τελικού του UEFA Europa League, θα έχεις την ευκαιρία ζωής να παίξεις, για να σηκώσεις κι εσύ την κούπα, παίζοντας στο πλευρό των UEFA Legends.

Παίζει VIP ταξίδι* στον τελικό του Europa League για 2 άτομα; Παίζει bwin!

Πώς μπαίνεις όμως στον διαγωνισμό; Απλά πρέπει να είσαι άνω των 21 ετών και να μας περιγράψεις τις ποδοσφαιρικές σου ικανότητες. Μπορείς μάλιστα να αυξήσεις τις πιθανότητές σου, εντυπωσιάζοντας τον Ντιέγκο Φορλάν και τον Ρομπέρ Πιρές, με ένα βίντεο επίδειξης των ποδοσφαιρικών σου ικανοτήτων!

Στο bwin Fans Final παίρνεις στην κυριολεξία φανέλα βασικού, παίζεις στον ΔΙΚΟ σου τελικό με τους Ντιέγκο Φορλάν και Ρομπέρ Πιρές, βλέπεις στην "Dublin Arena" τον τελικό του UEFA Europa League και ζεις την απόλυτη VIP ποδοσφαιρική εμπειρία μέσα σε δύο μέρες! Οι κορυφαίες ποδοσφαιρικές στιγμές παίζουν μόνο στην bwin.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ



21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

