Παναθηναϊκός: Το αναγκαίο 4/4 και οι αλλαγές με ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός έχει ένα… βουνό μπροστά του μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, αφού η απόσταση από την κορυφή αυξήθηκε στους έξι βαθμούς. Το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ (21:00) στη Λεωφόρο έχει χαρακτήρα τελικού και η νίκη είναι αναγκαία, αλλά δεν φτάνει, αφού οι «πράσινοι» θα πρέπει να έχουν διάρκεια στα θετικά αποτελέσματα για να καλύψουν το χαμένο έδαφος.



Αν το «τριφύλλι» κερδίσει αύριο, κατόπιν την Κυριακή τον Άρη στο «Βικελίδης» και εν συνεχεία τα δύο σερί ματς με τη Λαμία, τότε θα παίξει τις βελτιωμένες πιθανότητές του στην OPAP Arena. Επειδή όμως κάθε παιχνίδι με τη σειρά του, άπαντες είναι προσηλωμένοι στον αγώνα της Τετάρτης, όπου οι τρεις βαθμοί είναι αναγκαίοι, γιατί σε διαφορετική περίπτωση-ειδικά με ήττα-το πρωτάθλημα θα μοιάζει με ουτοπία.

αναμένεται να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές. Κατ’ αρχάς το σχήμα με δύο φορ δύσκολα θα χρησιμοποιηθεί ξανά (παρότι ο Σπόραρ που αντικαταστάθηκε αναγκαστικά θα είναι διαθέσιμος), έστω κι αν ο Παλάσιος που είναι ο βασικός δεξιός εξτρέμ της ομάδας δεν θα είναι διαθέσιμος μετά την αποβολή του την Κυριακή. Η απουσία αυτή ενδέχεται να φέρει στο βασικό σχήμα τον Μαντσίνι, που κόντρα στον ΠΑΟΚ ήταν εκτός αποστολής. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί και ο Ρούμπεν, ενώ ο Κώτσιρας ίσως επιστρέψει στη φυσική του θέση, αυτή του δεξιού μπακ. Μένει να φανεί αν οι Σένκεφελντ και Ούγκο θα επανέλθουν στην αποστολή μετά την απουσία τους προχθές.

