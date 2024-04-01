Έμαθε την πρώτη της αντίπαλο στο Τσάρλεστον η Σάκκαρη

Τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά Τσάρλεστον στις ΗΠΑ ξεκινάει την Τετάρτη (03/04) η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια έμαθε και την πρώτη της αντίπαλο, στον 2ο γύρο, απ' όπου θα ξεκινήσει. Συγκεκριμένα, θα αντιμετωπίσει τη Βικτόρια Τόμοβα, η οποία κέρδισε με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 6-2) τη Μαγιάρ Σερίφ στον 1ο γύρο και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του τουρνουά.

Η Σάκκαρη και η Βουλγάρα (νο74 της κατάταξης) έχουν παίξει άλλες τρεις φορές, με την Τόμοβα να κερδίζει την πρώτη αναμέτρηση το 2016 και την Ελληνίδα τενίστρια τις δύο επόμενες σε Wimbledon (2022) και United Cup (2023).

