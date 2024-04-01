Πογέτ: «Δεν ξέρω τι θα συμβεί με την Εθνική, υπήρξε απόλυτη τιμή και χαρά η εκπροσώπηση της Ελλάδας»

Απολογισμό για τα δύο χρόνια παρουσίας του στην Εθνική, με αφορμή την ολοκλήρωσή του συμβολαίου του με την ΕΠΟ, τονίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν θα συνεχίσει στο τιμόνι της, έκανε ο Γκουστάβο Πογέτ.

«Δεν ξέρω τι θα συμβεί», είπε για το μέλλον του στη γαλανόλευκη ο Ουρουγουανός τεχνικός, περίπου μία εβδομάδα μετά τον αποκλεισμό από τη Γεωργία, η οποία την έθεσε νοκ άουτ για τα τελικά του Euro 2024. «Η εργασία και η εκπροσώπηση της Εθνικής Ελλάδος υπήρξε απόλυτη τιμή και χαρά», σχολίασε ο 56χρονος τεχνικός, αλλά και «θα είμαι για πάντα υποστηρικτής της Ελλάδας».

Αναλυτικά το μήνυμά του

«Μετά από δύο φανταστικά χρόνια, το προπονητικό επιτελείο και εγώ φτάσαμε, χθες, στο τέλος των συμβολαίων μας. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, αλλά αν αυτό ήταν το τέλος του ταξιδίου μας μαζί, δεν μπορώ να φύγω χωρίς να μοιραστώ την ευγνωμοσύνη μου.

Η εργασία και η εκπροσώπηση της Εθνικής Ελλάδος υπήρξε απόλυτη τιμή και χαρά.

Ευχαριστούμε όλους όσοι μας βοήθησαν (προσωπικό ΕΠΟ, ιατρικό προσωπικό, Kitman’s κτλ) και που στήριξαν την ομάδα κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδίου, το πάθος των οπαδών σε αυτήν τη χώρα είναι ασύγκριτο.

Φυσικά, θα ήθελα να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ σε όλους και κάθε παίκτη. Η αφοσίωσή σας και τα ταλέντο σας αποτέλεσαν τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας μας τα τελευταία δύο χρόνια και δεν θα αφήσουμε το πέναλτι αυτής της εβδομάδας να επισκιάσει την απίστευτη πρόοδο που έχουμε πετύχει μαζί.

Είναι τιμή μου να συνεργάζομαι σε μία τόσο εξαιρετική ομάδα παικτών που είναι τόσο κλάση εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ποιος ξέρει τι θα επιφυλάσσει το μέλλον, αν συνεχίσουμε μαζί ή όχι, αλλά ένα είναι σίγουρο – θα είμαι για πάντα υποστηρικτής της Ελλάδας».

