Με αντεπίθεση διαρκείας στα τελευταία λεπτά, κάνοντας σερί 13-0, η Βαλένθια… καθήλωσε την Αρμάνι Μιλάνο και επικράτησε 84-72, επιστρέφοντας στις νίκες μετά από τρεις σερί ήττες.

Στο 11-11 ανέβηκαν οι «νυχτερίδες», ενώ από την οι Ιταλοί υποχώρησαν στο 9-13.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Μουμπρού ήταν οι Κρις Τζόουνς και Μπράντον Ντέιβις με 15 πόντους ο καθένας, ενώ από 14π. είχε ο Σέμι Οτζελέγε.

Από την Αρμάνι, ξεχώρισαν οι Σαμπάζ Νέιπιερ και Ντέβον Χολ με 20π. και 17π. αντίστοιχα. Το ντεμπούτο του έκανε ο Ρόντνι ΜακΓκρούντερ, έχοντας 4 πόντους.

Το ματς

Λίγο καλύτερο ξεκίνημα από τη Βαλένθια, η οποία πήγε στο +5 (9-4) στα πρώτα λεπτά. Στη συνέχεια, η Αρμάνι ισορρόπησε το παιχνίδι και με τον Χολ πήγε στο +3 (13-16), στο 8’. Αλλά, στο τελευταίο δίλεπτο οι «νυχτερίδες» απάντησαν με Τζόουνς και Άντερσον και έκλεισαν την πρώτη περίοδο με το υπέρ τους 21-19.

Το παιχνίδι ήταν κλειστό και στην αρχή του δεύτερου δεκάλεπτου, με τους Ιταλούς να είχαν πάρει το προβάδισμα (28-29). Στη συνέχεια, η ομάδα του Μεσίνα έσφιξε αμυντικά και με σερί 6-0 ξέφυγε στο +7 (28-35), στο 17’ και έχοντας τον έλεγχο μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τρίποντο του Νέιπιερ στην εκπνοή, πήγε στα αποδυτήρια με το +8 (32-40).

Με τρίποντο του Νέιπιερ μπήκε η Αρμάνι στο δεύτερο μέρος για το +11 (32-43), με τη Βαλένθια να αντιδρά και να πλησιάζει (41-45), στο 23’. Με τον Σιλντς οι Ιταλοί ξέφυγαν ξανά στο +10 (46-56), το οποίο διατήρησαν μέχρι το 26’. Εκεί, οι γηπεδούχοι πήραν… φωτιά έξω από τα 6,75μ. και με σερί 13-0, πήγαν στο +3 (59-53), κλείνοντας την τρίτη περίοδο μπροστά (61-59).

Με τους Χάρπερ και Πάνγκος η Βαλένθια πήγε στο +4 (65-61) στην αρχή του τέταρτου δεκάλεπτου, με την Αρμάνι να επιστρέφει και να περνάει ξανά μπροστά (68-70), στο 34’. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, το ματς ανήκε στις «νυχτερίδες», με τους Ντέιβις και Οτζελέγε να ξεκινούν την τελική αντεπίθεση, σπρώχνοντας σε σερί 13-0, για το +11 (81-70), μέχρι το 39’, κλειδώνοντας ουσιαστικά τη νίκη που ήρθε με το τελικό 84-72.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 32-40, 61-59, 84-72

