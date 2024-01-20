Η Νάπολι έκανε δικό της τον Ενζονζέ με 18 εκατ. ευρώ στη Βερόνα

Η περσινή πρωταθλήτρια της Serie A, Νάπολι, ανακοίνωσε την Παρασκευή (19/1) πως ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Βέλγου εξτρέμ Σιρίλ Ενζονζέ από την Ελλάς Βερόνα.

Το deal ανάμεσα στις δύο ιταλικές ομάδες έφτασε τα 18 εκατ. ευρώ μαζί με μπόνους στόχων και συμμετοχών, όπως ανέφεραν τα ιταλικά ΜΜΕ. «Από το Βέλγιο, στη Νάπολι. Καλώς ήρθες Σιρίλ», ανέφερε η Νάπολι σε ανάρτησή της στο «X» (πρώην Twitter).

Ο 23χρονος Ενζονζέ εντάχθηκε στη Βερόνα τον περασμένο Ιανουάριο απ’ την ολλανδική Γκρίνιγκεν κι έπαιξε συνολικά 36 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 11 γκολ και δίνοντας 3 ασίστ.

Η Νάπολι, η οποία ολοκλήρωσε επίσης τις υπογραφές των Πασκουάλε Ματσόκι και Χαμέντ Τραορέ νωρίτερα αυτό το μήνα, έφτασε στον τελικό του Super Cup Ιταλίας μετά τη νίκη με 3-0 επί της Φιορεντίνα την Πέμπτη (18/1).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.