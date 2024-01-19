Συνεχίζει τον... χαβά του ο Παναθηναϊκός AKTOR!

Oι «πράσινοι» δυσκολεύτηκαν όμως με ψυχή και άμυνα για σεμινάριο νίκησαν 84-71 την Παρτίζαν στο καμίνι του ΟΑΚΑ, με αποτέλεσμα να πάρουν 4ο σερί ροζ φύλλο (και 8ο στα τελευταία 9 ευρωπαϊκά ματς), ανεβαίνοντας στο 14-8 στην Ευρωλίγκα και βλέποντας ακόμη πιο καθαρά τετράδα!

Η σέρβικη ομάδα έβαλε «ζόρια» στους γηπεδούχους με την τρομερά physical άμυνά της κι έβγαλε την πίστη στον Παναθηναϊκό AKTOR για τρία δεκάλεπτα. Στο τέταρτο, παρόλα αυτά, με τη βοήθεια του κόσμου, το «τριφύλλι» έπαιξε απίθανη άμυνα και έτρεξε ένα επιμέρους σκορ 26-13, εξασφαλίζοντας το πολύτιμο ροζ φύλλο πριν το ντέρμπι του ΟΑΚΑ με τον Ολυμπιακό (22/01, 20:15) για το πρωτάθλημα.

Κορυφαίος του ματς ήταν με 21 πόντους ο Κέντρικ Ναν, που κράτησε τους γηπεδούχους μπροστά ακόμη και στο πολύ κακό τους διάστημα με ατομικές ενέργειες. Εξαιρετικός με 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και μεγάλα σουτ ο Ντίνος Μήτογλου, ενώ κομβικός ήταν ο Ματίας Λεσόρ, που «ξύπνησε» στο τέλος και ολοκλήρωσε το ματς με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Τα έδωσε όλα πάλι ο Τζέριαν Γκραντ, με 4 πόντους, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα και ατελείωτο τρέξιμο στα 36 λεπτά που αγωνίστηκε.

Από πλευράς Παρτίζαν, που έπεσε στο 11-11 κι έχασε την ισοβαθμία από τους «πράσινους», μεγάλο ματς έκανε ο Πι Τζέι Ντοζίερ με 16 πόντους, 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 6 κλεψίματα, ενώ 13 πόντους είχε ο Τζέιμς Νάναλι.

Το ματς

Ο Ναν άνοιξε το σκορ του Παναθηναϊκού AKTOR με φλόουτερ για το 2-0, ενώ ο Καμπόκλο έδωσε την απάντηση με συνεχόμενα καλάθια για το 2-4. Ο Μήτογλου έβαλε το πρώτο τρίποντο του ματς, διαμορφώνοντας το 5-4. Ο Ντοζίερ έβαλε συνεχόμενα μακρινά σουτ και υπέγραψε το προβάδισμα 7-10 της Παρτίζαν, ενώ οι Σέρβοι έβγαλαν άμυνες και ο ίδιος έβαλε λέι απ για το 7-12. Ο Λεσόρ πέτυχε τους πρώτους του πόντους για το 9-12, ενώ μετά από κλέψιμο του Ναν ο Σλούκας σκόραρε στον αιφνιδιασμό για το 11-12. Ο Μήτογλου ισοφάρισε με μία βολή, ενώ ο Ναν έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους με σουτ από τα 6,75μ. για το 15-12. Μετά το τάιμ άουτ, οι φιλοξενούμενοι έδειξαν αντίδραση με πρωταγωνιστή τον Ντοζίερ, παίρνοντας ξανά προβάδισμα 15-16. Ο Χουάντσο έβαλε τρίποντο και το πρώτο δεκάλεπτο έληξε 18-16.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Σμιθ έβαλε λέι απ και ο Αντετοκούνμπο βολές για το 20-18, ενώ Αντετοκούνμπο και Κοπρίβιτσα κάρφωσαν από μία φορά για το 24-24 και ο Ναν υπέγραψε το 26-24. Ο Άντζουσιτς πέτυχε δύσκολο γκολ φάουλ για το 26-27, ενώ ο Σμάιλαγκιτς έβαλε φόλοου για το 28-29. Ο Γκριγκόνις σκόραρε για τρεις στον αιφνιδιασμό για το 31-29, ενώ αμέσως πέτυχε γκολ φάουλ για το 34-29. Ο Λιθουανός συνέχισε το προσωπικό του σερί (36-31), ενώ ο Ναν έβαλε δύο βολές και ο Γκριγκόνις επανήλθε για τη μεγαλύτερη διαφορά ως τότε (40-31). Ο ΛεΝτέι μείωσε σε 40-33 από τη γραμμή, ενώ ο Γκριγκόνις έγινε δημιουργός με ασίστ στον Μήτογλου για το 42-33. Η Παρτίζαν με συνεχόμενες βολές κατόρθωσε να μειώσει σε 42-38, ενώ ο Νάναλι έβαλε λέι απ για το 42-40.

Με το «καλησπέρα» του δευτέρου μέρους, ο Νάναλι μετά από κλέψιμο ισοφάρισε σε 42-42, ενώ έβαλε και τρίποντο για το 44-45. Ο Ναν έδωσε μετά από αρκετή ώρα λύση, ενώ ο Κοπρίβιτσα κάρφωσε εντυπωσιακά για το 46-47. Ο Αντετοκούνμπο απαντησε με δικό του βροντερό κάρφωμα για το 50-49, ενώ μετά από συγκλονιστικό hustle play του Μήτογλου ο Σλούκας έβαλε μία βολή για το 51-49. Ο Σμάιλαγκιτς κάρφωσε και ισοφάρισε σε 51-51, ενώ ο Ναν μέσα σε απίθανη ατμόσφαιρα σκόραρε για το 53-51. Ο Ντοζίερ έβαλε τεράστιας δυσκολίας τρίποντο και διαμόρφωσε το 53-54, ενώ ο Άντζουσιτς πέτυχε δύο βολές για το 54-56. Ο Λεσόρ απάντησε από τη γραμμή (56-56) και ο Σμιθ συνέχισε με τον ίδιο τρόπο για το 56-58. Ο Γάλλος σέντερ κάρφωσε στη λήξη της τρίτης περιόδου για το 58-58.

Στην έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου, ο Σλούκας σκόραρε από τη γραμμή για το 60-58, ενώ ο Ναν έκανε το ίδιο μετά από κλέψιμο του Γκραντ για το 62-58. Ο Λεσόρ ξεσήκωσε ξανά το ΟΑΚΑ με φοβερό κάρφωμα, υπογράφοντας το 64-58, ενώ ο Νάναλι έδωσε επιτέλους λύση στους Σέρβους με καλάθι στον αιφνιδιασμό (64-60). Ο Λεσόρ μετά από πανέξυπνη επαναφορά σκόραρε για το 66-60, ενώ ο Σλούκας έβαλε μεγάλο σουτ για το 69-62. Οι άμυνες συνέχισαν να βγαίνουν και ο Ναν πέτυχε δύο βολές για το 71-62, πριν ο Σμάιλαγκιτς μειώσει με κάρφωμα σε 71-64. Ο Μήτογλου συνέχισε τον… μαραθώνιο βολών του ματς για το 73-64, ενώ έβαλε μεγάλο σουτ στη συνέχεια για το 75-66. Ο Λεσόρ απάντησε στον Ντοζίερ για το 77-68, ενώ ο Ντοζίερ μείωσε αρκετά αργότερα σε 77-70 με βολές. Ο Μήτογλου εξασφάλισε κομβικό ριμπάουντ και έβαλε σημαντικές βολές για το 79-70, ενώ ο Γκραντ έδωσε την χαριστική βολή στην Παρτίζαν με τρομερό γκολ φάουλ για το 82-71 μέσα σε αποθέωση.

Τα δεκάλεπτα: 18-16, 42-40. 58-58, 84-71

