Υπερηχητική Μονακό... κατάπιε την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης στο Πριγκιπάτο!

Πραγματοποιώντας μια τρομερή εμφάνιση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, και έχοντας τον Μάικ Τζέιμς σε τρομερή δημιουργική βραδιά, η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς κυριάρχησε πλήρως τον Μαδριλένων, συντρίβοντας τους «μερένχες» με το εντυπωσιακό 98-76 για την 22η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Εκμεταλλευόμενοι την απουσία του Έντι Ταβάρες, οι γηπεδούχοι έστησαν «πάρτι» στη ρακέτα της Ρεάλ, σουτάροντας όλο το βράδυ με εξαιρετικά ποσοστά από το δίποντο (23/35 δ., 66%), με αποτέλεσμα να φτάσουν με άνεση στη 12η νίκη της σεζόν και την 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Τζόρνταν Λόιντ με 19 πόντους, με τον Μάικ Τζέιμς να ολοκληρώνει το ματς με ένα εντυπωσιακό double-double, έχοντας 15 πόντους και 12 ασίστ (!), 6 ριμπάουντ και 5 κλεψίματα!

Για την ομάδα του Τσους Ματέο που έπεσε στο 19-3, διασώθηκαν οι Μούσα και Ρούντι Φερνάντεθ με 12 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Το ματς:

Εκρηκτικό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για τη Μονακό, η οποία με σύμμαχο το μακρινό της σουτ και τα τρίποντα των Ουατάρα και Ντιαλό, προηγήθηκε με 11-2 στο 3'. Στη συνέχεια, η Ρεάλ Μαδρίτης έβγαλε αντίδραση και με τους Χεζόνια και Μούσα σε πρώτο πλάνο, μείωσαν σε 15-11 δύο λεπτά αργότερα. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς κυριάρχησε απόλυτα στο παρκέ. Με τον Μάικ Τζέιμς σε ρόλο δημιουργού (9 ασίστ στο ημίχρονο!), οι γηπεδούχοι «χτυπούσαν» τους Ισπανούς στην ρακέτα, ελέω και της απουσίας του Ταβάρες, με αποτέλεσμα να εκτοξεύσουν τη διαφορά και να κλείσουν το πρώτο δεκάλεπτο με σκορ 33-20!

Δύο μαζεμένα τρίποντα του Σέρχιο Ροντρίγκεθ στις αρχές της δεύτερης περιόδου, έδωσαν επιθετική «πνοή» στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι και έριξαν τη διαφορά κάτω από τους δέκα (33-26). Η Μονακό όμως απόψε ήταν... υπερηχητική και με πολυφωνία στην επίθεση, όχι μόνο δεν επέτρεψε στη Ρεάλ να ξαναμπεί στο ματς, αλλά ανέβασε τη διαφορά μέχρι και το +20 (54-34), προτού πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 56-40! Χαρακτηριστικό της εικόνας του πρώτου 20λέπτου ήταν το γεγονός πως οι Μονεγάσκοι είχαν 15/18 δίποντα, με τη Ρεάλ να αδυνατεί να σταματήσει τους γηπεδούχους κοντά στο καλάθι της!

Με το πόδι... πατημένο στο γκάζι μπήκε και στην τρίτη περίοδο η Μονακό, η οποία χάρις σε ένα γρήγορο σερί 11-0, εκτόξευσε τη διαφορά στο +25 για το 67-42 στο 25'! Μάλιστα, τα τρίποντα των Ουατάρα και Λόιντ σε συνδυασμό με τους 6 προσωπικούς πόντους του Μοτιεγιούνας, ανέβασαν τη διαφορά μέχρι και το +29 (80-51), με τον Καμπάτσο να διαμορφώνει το 80-54 του δεκαλέπτου.

Κάπως έτσι, η τέταρτη και τελευταία περίοδο απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς η διαφορά του αγώνα ήταν τέτοια που δεν θα μπορούσε να αμφισβητηθεί η κυριαρχία της Μονακό και η νίκη των Μονεγάσκων. Το μόνο που κατάφερε στο φινάλε η Ρεάλ, ήταν να μειώσει κάπως την έκταση της διαφοράς, με τη Μονακό να φτάνει στο ροζ φύλλο αγώνα με το τελικό 98-76!

Τα δεκάλεπτα: 33-20, 56-40, 80-54, 98-76.

