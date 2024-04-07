Λογαριασμός
Copa del Rey: Κυπελλούχος Ισπανίας μετά από 40 χρόνια η Αθλέτικ Μπιλμπάο - Βίντεο

Ερνέστο Βαλβέρδε πανηγύρισε το τρόπαιο μπροστά σε 35.000 οπαδούς της στο στάδιο «Καρτούχα» της Σεβίλλης κι άλλους τόσους ίσως και περισσότερους έξω από αυτό

Κυπελλούχος Ισπανίας μετά από 40 χρόνια στέφθηκε η Αθλέτικ Μπιλμπάο (Athletic Bilbao). Οι Βάσκοι του Ερνέστο Βαλβέρδε ήταν οι μεγάλοι νικητές στον τελικό του Copa del Rey επί της Μαγιόρκα με 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι, σε έναν αγώνα που στην κανονική του διάρκεια και στην παράταση δεν ανέδειξε νικητή.

Για 24η φορά στην Ιστορία της η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε πανηγύρισε το τρόπαιο μπροστά σε 35.000 οπαδούς της στο στάδιο «Καρτούχα» της Σεβίλλης κι άλλους τόσους ίσως και περισσότερους έξω από αυτό.

Ήταν το φαβορί πριν τον τελικό και στο τέλος, έστω και μέσα από ένα πραγματικό θρίλερ κατάφερε να κατακτήσει έναν τίτλο, που τόσο πολύ ήθελε και κυνηγούσε όλα αυτά τα χρόνια.

Η Μαγιόρκα πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της, οι παίκτες του Αγκίρε τα έδωσαν όλα, αλλά λύγισαν στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι, όπου έχασαν δύο (το ένα άουτ και το άλλο απέκρουσε ο Αγκιρεθαμπάλα), με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να επαναλάβουν τον θρίαμβο του 2003, όταν πανηγύρισαν το μοναδικό κύπελλο της Ιστορίας τους με το 3-0 τότε επί της Ουέλβα.

