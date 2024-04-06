Σε ηλικία 83 ετών ο Ανέστης Αφεντουλίδης έφυγε από τη ζωή, σκορπώντας θλίψη στην οικογένεια του ΠΑΟΚ.



Είχε διαπρέψει με τη φανέλα του Δικεφάλου του βορρά αλλά και της Καστοριάς, μετρώντας στην Α' Εθνική 205 συμμετοχές και 66 γκολ.



Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:



«H ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει την θλίψη της για την απώλεια του Ανέστη Αφεντουλίδη.



Ο Ανέστης Αφεντουλίδης υπήρξε μέλος της γενιάς που έβαλε τα θεμέλια για την δημιουργία της μεγάλης ομάδας και υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια τον σύλλογο.



Συλλυπητήρια στην οικογένειά του, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

