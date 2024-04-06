Αφεντικό για την παραμονή έγινε η Κηφισιά! Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου βρήκε δύο γκολ στο β’ μέρος με τον Οζέγκοβιτς και έφερε τούμπα το γρήγορο προβάδισμα του Αστέρα με τον Μιριτέλο στο 3ο λεπτό για να επικρατήσει με 2-1 στην Τρίπολη!



Πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού πλέον η ομάδα των Βορείων Προαστίων, η οποία είναι στο +1 από τον Παναιτωλικό τον οποίο και υποδέχεται στον τελικό των... τελικών την επόμενη αγωνιστική!



Τρομερές διαμαρτυρίες των Αρκάδων για το πέναλτι που δόθηκε υπέρ της Κηφισιάς για την ανατροπή, αφού ο Σιδηρόπουλος είδε πέναλτι σε τζαρτζάρισμα του Καστάνιο στον Μπιφουμά, με τον Μανούχο από το VAR να μην τον φωνάζει καν να το δει!



Με δέκα παίκτες τελείωσαν το ματς οι φιλοξενούμενοι, αφού αποβλήθηκε με αυστηρή δεύτερη κίτρινη στο 90’ ο Παρράς! Παραμένουν χωρίς νίκη από τα τέλη Γενάρη οι γηπεδούχοι οι οποίοι έχουν τρεις ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στα playouts.







Στο μυαλό του κόουτς



Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Αστέρα Τρίπολης ο Μίλαν Ράσταβατς. Στο τέρμα ο Τσιφτσής και οι Λύρατζης, Καστάνιο, Πίτσου, Άλβαρες στην τετράδα της άμυνας. Μουνάφο, Γιαμπλόνσκι στον άξονα, έχοντας μπροστά τους τους Κρέσπι, Καλτσά, Μπαρτόλο. Ο Μιριτέλο ήταν ο μοναδικός προωθημένος.



Ίδια διάταξη και για την Κηφισιά από τον Κώστα Μπράτσο. Στην εστία ο Αναγνωστόπουλος και οι Τεϊσέιρα, Τσάπαν, Σναϊντερλάν, Παρράς στην άμυνα. Σολόα, Τσανάτζια τα δύο χαφ, με τους Πρίτσα, Κρισιούμα, Μπιφουμά στη μεσοεπιθετική τριάδα και τον Οζέγκοβιτς στην κορυφή της επίθεσης.



Το ματς



Φορτσάτος μπήκε ο Αστέρας στο ματς, με τον Μιριτέλο μόλις στο 3ο λεπτό να ανοίγει το σκορ για τους Αρκάδες. Ο Αργεντινός έφυγε στην κόντρα και με ένα καταπληκτικό πλασέ εκτέλεσε τον Αναγνωστόπουλο για το 1-0! Μάλιστα, οι παίκτες και το επιτελείο του Αστέρα προχώρησαν σε μια ιδιαίτερη και όμορφη κίνηση, αφού μαζεύτηκαν όλοι μαζί και αφιέρωσαν το γκολ στον γυμναστή της ομάδας, Παύλο Γκότση, ο οποίος έχασε τον πατέρα του.







Τα νέα δεν ήταν εξίσου καλά στη συνέχεια για τους γηπεδούχους, αφού στο 12’ ο Χουάν Μουνάφο ένιωσε μια ενόχληση στον τετρακέφαλο του δεξιού ποδιού του και βγήκε αναγκαστική αλλαγή, δύο μήνες μετά την επιστροφή του. Οι Αρκάδες συνέχιζαν να έχουν τον έλεγχο, είχαν περιορίσει τους αντιπάλους τους και στο έχασαν μια μεγάλη ευκαιρία για να πετύχουν και δεύτερο τέρμα, όταν μετά από ένα τρομερό ένα-δύο του Καλτσά με τον Λύρατζη, ο δεύτερος έκανε το γύρισμα αλλά πριν εκτελέσει ο Μιριτέλο έδιωξε ο Τσάπαν.



Η Κηφισιά πήρε μέτρα στο γήπεδο και προσπαθούσε να βρει χώρους στα αντίπαλα καρέ, αλλά δεν κατάφερε να αξιοποιήσει καμία φάση της. Μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του ημιχρόνου δεν άλλαξε κάτι, με τον Αστέρα να πηγαίνει στα αποδυτήρια με προβάδισμα (1-0).

Περισσότερα στο sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.