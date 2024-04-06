Ήττα-ντροπή για την ΑΕΚ Bettson BC από τον ήδη υποβιβασμένο Απόλλωνα στην Πάτρα!



Η «Ένωση» δεν βγήκε ποτέ στο παρκέ της «Περιβόλας», γνωρίζοντας την ήττα με... κάτω τα χέρια με σκορ 89-79 για τη 2η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Basket League, με την ομάδα του Ηλία Ζούρου να μένει πίσω ακόμα και με 19 πόντους στις αρχές της τέταρτης περιόδου!



Οι Πατρινοί που έπαιξαν δίχως πίεση και άγχος, πανηγύρισαν τη μεγαλύτερη φετινή τους νίκη, έχοντας ως κορυφαίο τον Μάλικ Όσμπορν με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Πέρκινς να ακολουθεί με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ. Αυτή ήταν η μόλις 4η νίκη της ομάδας στη σεζόν (20 ήττες) και πρώτη μετά από εννέα αγωνιστικές!



Για την ΑΕΚ, ο μόνος που διασώθηκε ήταν ο Κουζμίνσκας, με τον Λιθουανό φόργουορντ να ολοκληρώνει το ματς με 20 πόντους. Επιπρόσθετα, σαν να μην έφτανε το «κάζο», οι «κιτρινόμαυροι» αγωνιούν και για τον Αγραβάνη, ο οποίος αποχώρησε από το παρκέ στις αρχές της τρίτης περιόδου, παρακολουθώντας το υπόλοιπο ματς με δεμένο χέρι.



Το ματς:





Ο Απόλλων Πατρών ήταν εκείνος που μπήκε πολύ δυναμικά στο παιχνίδι με αποτέλεσμα να πάρει από την αρχή το πάνω χέρι στο σκορ. Τα πολλά λάθη των παικτών της ΑΕΚ Betsson BC, αλλά και η... εκνευριστική χαλαρότητα που παρουσίασαν στην άμυνα, επέτρεψαν στους γηπεδούχους να ξεφύγουν στο σκορ και να εκτοξεύσουν τη διαφορά στο +13 (23-10) στο 8', οδηγώντας τον Ηλία Ζούρο σε ένα απίστευτο ξέσπασμα στον πάγκο της «Ένωσης». Ενδεικτικό της κατάστασης της ΑΕΚ ήταν πως στο φινάλε του δεκαλέπτου έχασε 4 σουτ σε μία φάση (!) μετά από τρία επιθετικά, με την περίοδο να ολοκληρώνεται με σκορ 26-13!



Μετά το αρχικό σοκ και τις φωνές του πάγκου, οι «κιτρινόμαυροι» βρήκαν ρυθμό και ανέβασαν στροφές στην επίθεση στη δεύτερη περίοδο, μειώνοντας στους 8 για το 30-22 στο 12'. Τα διαδοχικά καλάθια όμως των Σαλούστρου και Μπράουν έστειλαν τη διαφορά στο +14 (36-22), με τον Κουζμίνσκας να παίρνει από το χέρι της ΑΕΚ για το 40-31 στο 17'. Παρά το γεγονός πως οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν 29 πόντους στο δεκάλεπτο, η άμυνα συνέχισε να... μπάζει νερά, με αποτέλεσμα ο Απόλλων να πάει στα αποδυτήρια με το εντυπωσιακό υπέρ του σκορ 50-42!



Και ενώ άπαντες θα περίμεναν την αντίδραση της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, τα δύο τρίποντα των Πατρινών δια... χειρός Πέρκινς και Βισσαρίου στις αρχές της τρίτης περιόδου ανέβασαν τη διαφορά εκ νέου στο +14 (58-44) στο 22', με τον Όσμπορν να αναλαμβάνει δράση και με 9 σερί πόντους να κάνει ό,τι θέλει την άμυνα της «Ένωσης» για το 65-50 στο 26'! Παρά τις προσπάθειες του Κουζμίνσκας, ο οποίος έμοιαζε να παλεύει μόνος του για τους φιλοξενούμενους, η διαφορά παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, με την τρίτη περίοδο να κλείνει με σκορ 75-58.



Με δύο δίποντα του Μπράουν στις αρχές της τέταρτης και τελευταίας περιόδου, η διαφορά πήγε για πρώτη φορά στο +19 (79-60) στο 32', με την αποκαρδιωτική ΑΕΚ να μην έχει τις δυνάμεις -ψυχικές και σωματικές - για να βγάλει έστω μια αντίδραση. Κάπως έτσι, ο Απόλλων Πατρών πανηγύρισε μια απροσδόκητα μεγάλη και ιστορική νίκη με το τελικό 89-79.



Τα δεκάλεπτα: 26-13, 50-42, 75-58, 89-79.

