Απορρίφθηκε η έφεση του Ολυμπιακού: Μένει ως έχει το 3-0 του Παναθηναϊκού και το -1 στον Ολυμπιακό

Διατηρείται και η ποινή δύο αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών

Καραϊσκάκη

Η Επιτροπή Εφέσεων απέρριψε την έφεση του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Διατηρείται το 0-3 και η ποινή αφαίρεσης ενός βαθμού στον Ολυμπιακό, όπως και η ποινή δύο αγωνιστικών.

Αναλυτικά η απόφαση:

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έλαβε κατά την τελευταία της συνεδρίαση την ακόλουθη απόφαση.

Δέχεται τυπικά αμφότερες τις εφέσεις της ΠΑΕ Ολυμπιακός και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κατά της υπ’ αριθμόν 280/27-10-2023 αποφάσεως του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League 1.

Απορρίπτει κατ’ ουσίαν τις εφέσεις.

(αγώνας της 22/10/2023, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, για το πρωτάθλημα της Super League 1)


 

