Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κατέθεσε την έφεση για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός

Την έφεση στην αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ για την τιμωρία που του έχει επιβληθεί για το επεισοδιακό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό κατέθεσε ο Ολυμπιακός  

Ολυμπιακός

Κατέθεσε την έφεση ο Ολυμπιακός.

Θα έχει και 2ο μέρος -όπως αναμενόταν- το δικαστικό κομμάτι του ντέρμπι. Οι Πειραιώτες απευθύνθηκαν στην αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ με σκοπό να ανατρέψουν την απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού οργάνου.

Οι νομικοί της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ διάβασαν το σκεπτικό το οποίο δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα και σήμερα εφεσίβαλαν.

Υπενθυμίζεται ότι οι Πειραιώτες τιμωρήθηκαν για το ματς της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League λόγω της κροτίδας που έπεσε κοντά στον Χουάνκαρ, με μηδενισμό και -1 από τον βαθμολογικό πίνακα, συν 2 αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών, όπως και πρόστιμο 38 χιλ. ευρώ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός ποδόσφαιρο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark