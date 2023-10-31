Κατέθεσε την έφεση για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός

Κατέθεσε την έφεση ο Ολυμπιακός.

Θα έχει και 2ο μέρος -όπως αναμενόταν- το δικαστικό κομμάτι του ντέρμπι. Οι Πειραιώτες απευθύνθηκαν στην αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ με σκοπό να ανατρέψουν την απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού οργάνου.

Οι νομικοί της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ διάβασαν το σκεπτικό το οποίο δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα και σήμερα εφεσίβαλαν.

Υπενθυμίζεται ότι οι Πειραιώτες τιμωρήθηκαν για το ματς της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League λόγω της κροτίδας που έπεσε κοντά στον Χουάνκαρ, με μηδενισμό και -1 από τον βαθμολογικό πίνακα, συν 2 αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών, όπως και πρόστιμο 38 χιλ. ευρώ.

