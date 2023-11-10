Παγκάκης για Παναθηναϊκό: «Έχασε δεν χάθηκε, κλώτσησε την ευκαιρία σε μία κακή βραδιά για όλους»

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ισοφαρίσει στο 34′ τη Ρεν με πέναλτι του Ιωαννίδη, έπαιξε 64 λεπτά με παίκτη παραπάνω λόγω αποβολής του Μπελοσιάν.

Παρά τη δυνατότητα παιχνιδιού με έναν παίκτη περισσότερο για 64 λεπτά λόγω της αποβολής του Μπελοσιάν, η ομάδα δεν κατάφερε να διατηρήσει το σκορ.

Τα αμυντικά της λάθη οδήγησαν σε μια απογοητευτική ήττα 3-1, αφήνοντας πίσω μια τεράστια ευκαιρία για νίκη στη Γαλλία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.