Ορίστηκε η εκδίκαση της έφεσης του Ολυμπιακού για το ντέρμπι.



Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM 94.6, η διαδικασία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 15:30 την προσεχή Παρασκευή (3/11).

Οι Πειραιώτες απευθύνθηκαν την Τρίτη στηνμε σκοπό να ανατρέψουν την απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού οργάνου. Οι νομικοί της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ διάβασαν το σκεπτικό το οποίο δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα και χθες εφεσίβαλαν.Υπενθυμίζεται ότι οι «ερυθρόλευκοι» τιμωρήθηκαν για το ματς της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με μηδενισμό και -1 από τον βαθμολογικό πίνακα, συν 2 αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών, όπως και πρόστιμο 38 χιλ. ευρώ.

