Μετά από μία... αλλοπρόσαλλη εβδομάδα, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του, για την αναμέτρηση κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου.



Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν από την Μπαρτσελόνα, καλωσόρισαν τον Κέντρικ Ναν και... αποχαιρέτησαν για μερικούς μήνες τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ψάχνοντας πλέον το πρώτο τους «διπλό» στην Ευρωλίγκα, σε μία αρκετά βατή έδρα, κάτι που κάνει το «πρέπει» μεγαλύτερο.

Πράγματι, οι Γερμανοί βρίσκονται στον πάτο της βαθμολογίας με μία μόλις νίκη σε έξι αγώνες, και αυτή ασθμαίνοντας κόντρα στην(85-82). Όπως και κάθε χρόνο, ηδεν δείχνει ιδιαίτερες βλέψεις για υψηλές θέσεις, παίζει το μπάσκετ που της αρέσει και είναι διατεθειμένη να πάει... όπου βγει με αυτό.Από την άλλη, οι «πράσινοι» έχουν δείξει πολύ αρνητικό πρόσωπο στα εκτός έδρας ματς, έπαιξαν όμως σε έδρες (Πόλη, Βαρκελώνη) οι οποίες παραδοσιακά τους δυσκολεύουν. Τοείναι σαφώς πιο... προσβάσιμο, καθώς η Άλμπα δεν παίζει ιδιαίτερη άμυνα, αφήνει τις ομάδες να φτάσουν σε υψηλό σκορ και δυσκολεύεται να ακολουθήσει.Ο Παναθηναϊκός, επομένως, είναι το φαβορί για τη νίκη, ειδικά αν μπορέσει να φτάσει σε υψηλό σκορ

