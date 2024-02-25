Tα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού AKTOR μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Γιώργος Πετρίδης.



Ο ρεπόρτερ του σταθμού, συζητώντας με τον Χρήστο Ρομπόλη και τον Παναγιώτη Κεφαλά στην εκπομπή «Μπάσχετοι» αναφέρθηκε αρχικά στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν στην Τουρκία :«To απολαμβάνει στο 100% ο Αταμάν αυτό που ζει στον Παναθηναϊκό. Αυτό φαίνεται από τα εντός έδρας ματς και με το "δέσιμο" που έχει με τον κόσμο. Ήταν και για τον ίδιο πρόκληση. Δεν έχει κλονιστεί τίποτα με την απώλεια του Κυπέλλου. Τέτοιες ομάδες και σύλλογοι ζουν με αλλά και για την πίεση»



Στη συνέχεια, μετέφερε το ρεπορτάζ ενόψει και της κρίσιμης εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για την 27η αγωνιστική της Euroleague: «Στην ουσία πάει με μια το πολύ δυο προπονήσεις για να παίξει με Ρεάλ. Πιθανό να αναχωρήσει την Τρίτη για Μαδρίτη. Ίσως κάποιοι παίκτες έρθουν κατευθείαν εκεί, λόγω μιας απεργίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Αλλαγή στο πνευματικό κομμάτι για τους παίκτες αυτό με τις εθνικές. Άλλαξαν εικόνες και παραστάσεις. Είχε και την ευκαιρία να δει ορισμένους παίκτες όπως Παπαπέτρου και Βιλντόσα να επανέρθουν στο 100%, αλλά και άλλους παίκτες όπως ο Ναν, να πάρουν ανάσες».



