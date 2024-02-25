Λογαριασμός
Αγωνία στη Γαλλία: Σε τεχνητό κώμα παίκτης της Μπορντό μετά από σύγκρουση με αντίπαλο

Η σύγκρουση του Άλμπερτ Έλις με αντίπαλο στο ματς της Μπορντό με την Γκινγκάμμ είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του, με αποτέλεσμα να τεθεί σε τεχνητό κώμα.  

Bordeaux

Δραματικές στιγμές ζουν οι άνθρωποι της Μπορντό, καθώς ο Άλμπερτ Έλις έχει τεθεί σε τεχνητό κώμα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι στο σαββατιάτικο ματς με την Γκινγκάμπ.

Ο 28χρονος επιθετικός από την Ονδούρα συγκρούστηκε με αντίπαλο μετά από 34 δευτερόλεπτα αγώνα και απομακρύνθηκε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο

Ο φορ των Γιρονδίνων διακομίστηκε σύντομα στο νοσοκομείο και ενώ οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν πως είχε τις αισθήσεις του,η κατάστασή του φαίνεται πως επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να παρθεί η απόφαση για το τεχνητό κώμα...

Σημειώνεται πως η αναμέτρηση συνεχίστηκε κανονικά, με την Μπορντό να επικρατεί 1-0 και τους ποδοσφαιριστές της να αφιερώνουν τη νίκη στον Έλις.

