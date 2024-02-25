Αγωνία στη Γαλλία: Σε τεχνητό κώμα παίκτης της Μπορντό μετά από σύγκρουση με αντίπαλο

Δραματικές στιγμές ζουν οι άνθρωποι της Μπορντό, καθώς ο Άλμπερτ Έλις έχει τεθεί σε τεχνητό κώμα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι στο σαββατιάτικο ματς με την Γκινγκάμπ.

Ο 28χρονος επιθετικός από την Ονδούρα συγκρούστηκε με αντίπαλο μετά από 34 δευτερόλεπτα αγώνα και απομακρύνθηκε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο

Ο φορ των Γιρονδίνων διακομίστηκε σύντομα στο νοσοκομείο και ενώ οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν πως είχε τις αισθήσεις του,η κατάστασή του φαίνεται πως επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να παρθεί η απόφαση για το τεχνητό κώμα...

Σημειώνεται πως η αναμέτρηση συνεχίστηκε κανονικά, με την Μπορντό να επικρατεί 1-0 και τους ποδοσφαιριστές της να αφιερώνουν τη νίκη στον Έλις.

Touché à la tête contre Guingamp, ce samedi, Alberth Elis a été placé dans un coma artificiel. https://t.co/biqEXV4wDv pic.twitter.com/6yWYNRhae7 — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 24, 2024

