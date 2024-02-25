Παναθηναϊκός: Εξελίξεις με Βοτανικό, δείτε τα πλάνα από ψηλά

Το Τριφύλλι συνεχίζει την ανοδική πορεία των τελευταίων χρόνων και είναι εδώ για να πάριε δύο τίτλους. Τόσο το Κύπελλο Ελλάδος όσο και το πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός θέλει τα δύο αυτά τρόπαια στην φαρέτρα του! Μπορεί η επιστροφή στην Ευρώπη να μην έγινε με τον καλύτερο τρόπο ωστόσο οι «πράσινοι» θέλουν να καθιερωθούν τα επόμενα χρόνι. και φυσικά, μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά γίνονται με φόντο τον Βοτανικό!

Ο Παναθηναϊκός γνωρίζουμε πως μέχρι το 2026 θα έχει το δικό του γήπεδο. Ωστόσο εσείς απολαύστε νέα πλάνα και πως πηγαίνουν οι εργασίες από το γήπεδο του Βοτανικού. Δείτε από ψηλά και πιο συγκεκριμένα με drone με κάθε λεπτομέρεια όλο το γήπεδο, που επρόκειτο να χτιστεί για το «τριφύλλι».

Πηγή: skai.gr

