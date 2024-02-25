Ο Στιβ Κερ (Steve Kerr) επέκτεινε για ακόμη δύο χρόνια, το συμβόλαιο του με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (Golden State Warriors) και κατά συνέπεια, θα γίνει ο πιό ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ιστορία του ΝΒΑ, καθώς θα λαμβάνει 17,5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Ο έμπειρος κόουτς, εργάζεται στους «πολεμιστές» από το 2014 και στέφθηκε πρωταθλητής ΝΒΑ τέσσερις φορές (2015, 2017, 2018 και 2022), ενώ αυτό το νέο συμβόλαιο... ευθυγραμμίζεται με αυτό του Στέφ Κάρι, του ηγέτη της ομάδας τα τελευταία δέκα χρόνια. η συνύπαρξη των δύο ανδρών έχει κάνει τους Ουόριορς «αφεντικά» στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, με έξι τελικούς από το 2015.

Ο Κερ υπήρξε πέντε φορές πρωταθλητής ως παίκτης, με τους Τζόρντανς Μπουλς (1996, 1997, 1998) και μετά τους Σπερς του Τιμ Ντάνκαν (1999, 2003), ενώ θα οδηγήσει και την εθνική ομάδα των ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που θα διεξαχθούν το προσεχές καλοκαίρι στο Παρίσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.