«Η Ελλάδα είναι ένα συντεταγμένο κράτος, κάθε καταγγελία ελέγχεται και υπάρχουν σε όλες τις περιπτώσεις πορίσματα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κληθείς να σχολιάσει το δημοσίευμα του BBC, σύμφωνα με το οποίο το Λιμενικό ευθύνεται για τον θάνατο 40 μεταναστών στη Μεσόγειο τα τελευταία τρία χρόνια.

Μάλιστα, το δημοσίευμα επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες - συμπεριλαμβανομένων 9 ατόμων που ρίχτηκαν σκόπιμα στο νερό.

«Τα όσα αναφέρονται στη δημοσίευμα δεν αποδεικνύονται, οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος σώζουν καθημερινά δεκάδες και σε κάποιες περιπτώσεις εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης, ενώ παράλληλα υπογράμμισε πως η Ελλάδα σε συνεργασία με την Τουρκία έχουν πετύχει καίρια πλήγματα στα δίκτυα των διακινητών.

Πηγές Λιμενικού Σώματος: Το Λιμενικό Σώμα απορρίπτει κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες για παράνομες δραστηριότητες - Aφήγημα που τροφοδοτεί τα εγκληματικά δίκτυα που εκμεταλλεύονται τους μετανάστες

«Τα Στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως υπεύθυνα για τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρούν ολόκληρο το εικοσιτετράωρο με αποτελεσματικότητα, υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό αλλά και απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο», αναφέρουν από την πλευρά τους πηγές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Προσθέτουν πως οι ενέργειές τους στο θαλάσσιο πεδίο είναι σύμφωνες με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, ιδίως με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS), τη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS Convention) και τη Διεθνή Σύμβαση για την Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα (SAR Convention).

Υπογραμμίζουν πως καθ' όλη τη διάρκεια της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης, εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες έχουν διασωθεί από το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές από το έτος 2015 έως το έτος 2024 έχουν διασωθεί από το Λιμενικό Σώμα -Ελληνική Ακτοφυλακή 251.543 υπήκοοι τρίτων χωρών που βρέθηκαν σε κίνδυνο στο θαλάσσιο πεδίο, σε σύνολο 6.185 περιστατικών. «Η άψογη εκτέλεση αυτής της ευγενούς αποστολής έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά ισχυρισμούς για παράνομες πράξεις (που περιλαμβάνουν φερόμενες επαναπροωθήσεις, βίαιη συμπεριφορά ή/και οδηγίες προς αυτή την κατεύθυνση), τονίζουν ότι οι επιχειρησιακές πρακτικές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συμμορφώνονται πλήρως με το ισχύον διεθνές και εθνικό νομικό πλαίσιο καθώς και με το ύψιστο ηθικό καθήκον της διάσωσης της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. «Ως εκ τούτου, το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες για παράνομες δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σε περίπτωση φερόμενων αποκλίσεων από την ενδεδειγμένη συμπεριφορά, ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί εσωτερικής έρευνας και πειθαρχικού ελέγχου, ανεξάρτητα ή παράλληλα με τις δικαστικές διαδικασίες ή έρευνες που διεξάγονται από άλλες αρμόδιες Αρχές. «Το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές αυτές, παρέχοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες. «Σε κάθε περίπτωση, όλες οι ληφθείσες καταγγελίες έχουν αξιολογηθεί ως προς την επάρκεια των στοιχείων τους, αναφορικά με την εκτίμηση για περαιτέρω εσωτερική διερεύνηση ή μη της υπόθεσης», σημειώνεται ενδεικτικά και προσθέτουν:

«Αναφορές, δηλώσεις ή «μαρτυρίες» που έχουν ληφθεί εκτός του πλαισίου των ανωτέρω θεσμικών διαδικασιών, στερούνται της αναγκαίας αμεροληψίας και των εγγυήσεων των επίσημων διαδικασιών.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να τονιστεί ότι, η εξομοίωση του αποτελεσματικού συνοριακού ελέγχου με «pushbacks», αποτελεί ένα αφήγημα που τροφοδοτεί τα εγκληματικά δίκτυα που εκμεταλλεύονται τους μετανάστες, με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Τα δίκτυα αυτά εφαρμόζουν εγκληματικές πρακτικές, επιβιβάζοντας τους μετανάστες σε υπερφορτωμένα και μη αξιόπλοα πλοία, στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς σωσίβια, κατά τις νυχτερινές ώρες και κάτω από άσχημες καιρικές συνθήκες, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους από την πρώτη κιόλας στιγμή της επιβίβασης και καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς την Ευρώπη. Από αυτή την άποψη, η δημοσιογραφική ανάδειξη και καταδίκη τέτοιων εγκληματικών πρακτικών μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση στις χώρες προέλευσης καθώς και των μεταναστών σχετικά με τους κινδύνους αυτών των ταξιδιών, που μπορεί να οδηγήσουν σε τραγικά περιστατικά».

Όπως αναφέρει το BBC, μέλη της έρευνας που επικοινώνησαν με πρώην αξιωματούχο της Ελληνικής Ακτοφυλακής, έδειξαν πλάνα από βίντεο που τράβηξαν, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι μια τέτοια πράξη είναι «προφανώς παράνομη» και «διεθνές έγκλημα».

Το δίκτυο, υποστηρίζει, πως η ελληνική κυβέρνηση έχει κατηγορηθεί για πολιτικές αναγκαστικής επιστροφής – δηλαδή να στέλνει μετανάστες που πέρασαν στη χώρα μας πίσω στην Τουρκία, γεγονός που παραβιάζει τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου.

Καταγγελίες κατά του Ελληνικού Λιμενικού από το BBC για παράνομες επαναπροωθήσεις μεταναστών

Υπενθυμίζεται ότι σημερινό ρεπορτάζ του BBC κατηγορεί το ελληνικό λιμενικό για παράνομες επαναπροωθήσεις μεταναστών οι οποίες έχουν προκαλέσει το θάνατο άνω των 40 ανθρώπων, σε 15 διαφορετικά περιστατικά στο διάστημα Μαΐου 2020 έως το 2023.

Οι κατηγορίες, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, προκύπτουν μετά από ανάλυση βίντεο και από αυτόπτες μάρτυρες, που καταγγέλλουν ακόμη και ότι μέλη του λιμενικού έριξαν εσκεμμένα ανθρώπους στη θάλασσα, σε μία περίπτωση με τα χέρια δεμένα, με σκοπό να πνιγούν.

Οι λεπτομέρειες συνοψίζονται σε δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του BBC το οποίο προαναγγέλει την προβολή σχετικής τηλεοπτικής εκπομπής το βράδυ της Δευτέρας στο BBC Two.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως το ελληνικό λιμενικό απορρίπτει σθεναρά όλες τις κατηγορίες περί παράνομων ενεργειών.

Προβάλλεται πάντως απόσπασμα από το τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ που δείχνει πρώην ανώτερο αξιωματικό του λιμενικού να παραδέχεται χωρίς να γνωρίζει πως το μικρόφωνό του είναι ανοιχτό πως ήταν «ξεκάθαρα παράνομο» αυτό που περιεχόταν σε βίντεο που του είχε δείξει η παραγωγή, δηλαδή η επιβίβαση από ελληνικό νησί σε σκάφος του λιμενικού ομάδας μεταναστών, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Η ομάδα αυτή φέρεται στη συνέχεια να εγκαταλείφθηκε σε λέμβο.

