Άννα Βίσση: Στην Αμερική για την κόρη και τα εγγόνια της. Ο απίθανος χορός τους

Τι κι αν ήταν μαζί πριν από λίγες εβδομάδες στη Βαρκελώνη συνδυάζοντας δουλειά και διασκέδαση, η γιαγιά Άννα Βίσση, η πιο cool γιαγιά της γης, κάθε φορά που έχει ελεύθερο χρόνο μπαίνει στο αεροπλάνο και τρέχει να βρεθεί δίπλα τους.

Η κόρη της Σοφία Καρβέλα εδώ και χρόνια ζει και εργάζεται στον χώρο της μόδας στην Αμερική και η Άννα φροντίζει να πετάγεται η ίδια όποτε μπορεί για να περνάει χρόνο μαζί τους.

