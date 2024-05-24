Ο Παναθηναϊκός AKTOR με άμυνα για σεμινάριο έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στη Φενέρ, τη διέλυσε με σκορ 73-57 και πέρασε στον τελικό της Ευρωλίγκας, όντας ένα βήμα μακριά από το 7ο αστέρι.



Την αναμέτρηση της «Uber Arena» παρακολούθησε από κοντά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος υποστήριξε τον αδερφό του και μάλιστα επιφύλασσε μία... έκπληξη μετά τη λήξη!



Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» ανέλαβε χρέη... ρεπόρτερ και έκανε αυτός τις ερωτήσεις στον Κώστα κατά τη διάρκεια του flash interview, σε ένα επικό σκηνικό το οποίο διασκέδασαν αμφότεροι!



Αναλυτικά ο επικός τους διάλογος:



- «Πως αισθάνεσαι; Ήσουν νευρικός»;

- «Είχα τόσο άγχος! Ήμουν ενθουσιασμένος. Όταν ξεκίνησε το ματς, μου έφυγε το άγχος».

- «Ποιο ήταν το κλειδί της νίκης»;

- «Σίγουρα η άμυνά μας, τους κρατήσαμε στους 57 πόντους».

- «Και μια τελευταία ερώτηση. Τελείωσε η δουλειά»;

- «Όχι δεν έχει τελειώσει! Μένει ένα παιχνίδι ακόμα»



Δείτε το φοβερό σκηνικό:

An Mvp journalist for EuroLeague TV 👑. GIANNIS ANTETOKOUNMPO 🎤 pic.twitter.com/VhSbTCHr8X May 24, 2024

