Επικό σκηνικό: Πήρε συνέντευξη από τον Κώστα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Δείτε βίντεο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέλαβε χρέη... δημοσιογράφου και πήρε συνέντευξη από τον αδερφό του, Κώστα, μετά την τεράστια πρόκριση του Παναθηναϊκού AKTOR στον τελικό της Ευρωλίγκας.

Αντετοκούνμπο

Ο Παναθηναϊκός AKTOR με άμυνα για σεμινάριο έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στη Φενέρ, τη διέλυσε με σκορ 73-57 και πέρασε στον τελικό της Ευρωλίγκας, όντας ένα βήμα μακριά από το 7ο αστέρι.

Την αναμέτρηση της «Uber Arena» παρακολούθησε από κοντά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος υποστήριξε τον αδερφό του και μάλιστα επιφύλασσε μία... έκπληξη μετά τη λήξη!

Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» ανέλαβε χρέη... ρεπόρτερ και έκανε αυτός τις ερωτήσεις στον Κώστα κατά τη διάρκεια του flash interview, σε ένα επικό σκηνικό το οποίο διασκέδασαν αμφότεροι!

Αναλυτικά ο επικός τους διάλογος:

- «Πως αισθάνεσαι; Ήσουν νευρικός»;
- «Είχα τόσο άγχος! Ήμουν ενθουσιασμένος. Όταν ξεκίνησε το ματς, μου έφυγε το άγχος».
- «Ποιο ήταν το κλειδί της νίκης»;
- «Σίγουρα η άμυνά μας, τους κρατήσαμε στους 57 πόντους».
- «Και μια τελευταία ερώτηση. Τελείωσε η δουλειά»;
- «Όχι δεν έχει τελειώσει! Μένει ένα παιχνίδι ακόμα»

Δείτε το φοβερό σκηνικό:

