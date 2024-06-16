Πειθαρχικό έλεγχο ζήτησε ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Δ. Βερβεσός, μετά τη σύλληψη γνωστού δικηγόρου για ενδοοικογενειακή βία

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός, απέστειλε έγγραφο στον πρόεδρο του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ζήση Κωνσταντίνου, με το οποίο ζητάει άμεσα να διερευνήσει τα αναφερόμενα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, περί σύλληψης γνωστού δικηγόρου για "ενδοοικογενειακή βία" σε βάρος της επίσης δικηγόρου συζύγου του.

Ο κ. Κωνσταντίνου καλείται για να διαπιστώσει τυπικά, καθώς είναι πλέον γνωστά τα στοιχεία του, την ταυτότητα του δικηγόρου και εν συνεχεία να διενεργήσει προκαταρκτική πειθαρχική έρευνα προκειμένου να αποφασίσει αν θα κινήσει ή όχι πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

