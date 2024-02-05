Αντετοκούνμπο: «Με βρήκε στο πρόσωπο ο Σέξτον-Σημαντική η στάση των συμπαικτών»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θέλησε να δώσει μεγαλύτερη έκταση στο χτύπημα που δέχτηκε από τον Κόλιν Σέξτον στην ήττα των Μπακς από τους Τζαζ.

«Εκτιμώ που οι συμπαίκτες μου με υποστήριξαν. Δεν ξέρω αν με βρήκε με τον ώμο ή τον αγκώνα, απλώς ένιωθα κάτι να με χτυπά στο πρόσωπο. Μετά δεν είδα τι έγινα, ήμουν στο παρκέ. Πρέπει ο ένας να στηρίζει τον άλλο, σε νίκες ή σε ήττες. Είναι σημαντικό για μας», απάντησε ο Greek Freak σε σχετική ερώτηση.

Όσο για το αν έφταιξε για την ήττα η κούραση από τα back-to-back παιχνίδια στη Δύση; «Όταν παίζεις σε διαδοχικές μέρες ένα ακόμη δύσκολο παιχνίδι, το πρόγραμμα δεν βοηθά. Είχαμε μια πτήση δυόμισι ωρών μεταξύ των αγώνων, αλλά δεν είναι δικαιολογία. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φροντίζουμε το σώμα μας. Δεν νομίζω πως ήταν θέμα ενέργειας, πάντως, απλώς χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ σε αντίθεση με τους Τζαζ που έβαλαν κάποια μεγάλα σουτ, με τον Μάρκανεν και τον Ολίνικ», ανέφερε ο 29χρονος άσος.

Πάντως ο ηγέτης των Μπακς διακρίνει πρόοδο στην ομάδα του. «Προσθέτουμε πράγματα στο παιχνίδι μας, όλοι βλέπουν ότι κάνουμε μια νέα προσπάθεια και υπάρχει μια αισιοδοξία. Όλα τα παιδιά παίζουν πιο δυνατά, αλλά ίσως μας λείπει λίγο η ενέργεια κάποιες φορές. Όμως δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή βελτιωνόμαστε σε πολλά πράγματα και όταν θα είμαστε καλά σωματικά και προετοιμασμένοι όπως θέλουμε, όλα θα είναι καλύτερα. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά. Πιστεύω πως θα είμαστε πολύ καλά, πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση», τόνισε.

