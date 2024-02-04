Σπουδαία νίκη, και μάλιστα έχοντας ξεκάθαρα καλύτερη εικόνα, πήρε ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε με 2-0 του Ολυμπιακού στο «Απόστολος Νικολαΐδης», για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Το «τριφύλλι» είχε ξεκάθαρο πλάνο να χτυπήσει από τα δεξιά και τα κατάφερε δις, μια με τον Μπερνάρ στο 25’ και άλλη μια με τον Γερεμέγεφ, στο 60ο λεπτό, για να φτάσει στην πρώτη του νίκη σε ντέρμπι μετά από 11 ανεπιτυχείς προσπάθειες, αλλά και να μείνει σε απόσταση… βολής από την κορυφή!



Με τους Πειραιώτες να μην παρουσιάζονται αντάξιοι της περίστασης, στον αντίποδα, με αποτέλεσμα να μείνουν στο -6 από τον αιώνιο αντίπαλό τους αλλά και στο -9 από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ…



O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανσερραϊκό, την προσεχή Κυριακή (11/02), ενώ, μια ημέρα νωρίτερα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο Φάληρο.



Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με τρεις αλλαγές και σε σχηματισμό 4-2-3-1. Τον Ντραγκόφσκι στην εστία και τους Κώτσιρα, Αράο, Γεντβάι και Χουάνκαρ τετράδα στα μετόπισθεν. Ο Ρούμπεν ήταν ο «κόφτης», με τον Τσέριν στο πλευρό του, ενώ Μαντσίνι-Μπερνάρ έπαιξαν στα άκρα και ο Μπακασέτας πίσω από τον Γερεμέγεφ, που ήταν στην κορυφή της επίθεσης.



Ο Ολυμπιακός από την άλλη «κατέβηκε» με σύστημα 4-3-3 και τον Πασχαλάκη κάτω από τα γκολπόστ. Τους Ροντινέι, Κάρμο, Ντοή και Ορτέγκα τετράδα στην άμυνα. Έσε, Τσικίνιο και Αλεξανδρόπουλος ήταν οι τρεις χαφ στον άξονα, με τους Μασούρα-Ρίτσαρντς στα άκρα και Ναβάρο σέντερ φορ.



Το ματς:



Ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο δυνατά, πήρε την κατοχή της μπάλας και προσπάθησε να την κυκλοφορήσει με υπομονή στο ξεκίνημα του ντέρμπι, ψάχνοντας κάποιο ρήγμα κυρίως από την δεξιά πλευρά. Την ώρα που ο Ολυμπιακός τον περίμενε πίσω από την μπάλα, έχοντας μόνο τον Αλεξανδρόπουλο να πιέζει ψηλά.



Το «τριφύλλι» ήταν εκείνο που είχε την πρώτη καλή στιγμή και μάλιστα νωρίς, μόλις στο 7ο λεπτό. Με την πολύ δυνατή απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, από τα 20 μέτρα, που ανάγκασε τον Πασχαλάκη να διώξει με υπερένταση σε κόρνερ!



Μετά το 10λεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να ανεβάσουν τα μέτρα τους στον αγωνιστικό χώρο και να κάνουν πιο αισθητή την παρουσία τους. Στο 13’, αρχικά, με τον Ναβάρο ωστόσο να καθυστερεί χαρακτηριστικά μέσα στην περιοχή, δίνοντας την ευκαιρία στον Γεντβάι να διώξει σε δύο χρόνους, πριν γίνει επικίνδυνος για τον Ντραγκόφσκι.



Αλλά και στο 20ο λεπτό, στην πρώτη τους τελική προσπάθεια, από ωραία σέντρα του Μασούρα από τα αριστερά και την κεφαλιά του Ροντινέι μετά τη λάθος αντίδραση του Χουάνκαρ από το σημείο του πέναλτι να καταλήγει ωστόσο άουτ…



Τελικά, ήταν ο Παναθηναϊκός εκείνος που βρήκε πρώτος γκολ, στο διάστημα μάλιστα που έδειχνε να έχει χάσει την… μάχη στον άξονα, ακολουθώντας το πλάνο του: να χτυπήσει το αριστερό αντίπαλο άκρο.



Καθώς από την κάθετη πάσα του Μπακασέτα από δεξιά και το γύρισμα του Παλάσιος στη μικρή περιοχή για τον επερχόμενο Μπερνάρ, ο τελευταίος σούταρε με την μια, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι αλλά στην επαναφορά την έστειλε στα δίχτυα του Πασχαλάκη, για το 1-0 στο 25’!



Ακολούθησε ένα «νεκρό» διάστημα, από πλευράς ευκαιριών ή έστω… υποψίας φάσεων, με τον Ολυμπιακό να δημιουργεί την επόμενη, στο 36’, με τον… δραστήριο -σε ρόλο δεκαριού- Μασούρα να σεντράρει από δεξιά και τον Αλεξανδρόπουλο να κάνει το γυριστό σουτ από το ύψος του πέναλτι, που πέρασε ωστόσο αρκετά άουτ.



Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μην «φάνε» άλλη φάση, μπαίνοντας στην τελική ευθεία του πρώτου ημιχρόνου, για να έρθει μια νέα ολιγωρία του Χουάνκαρ που επέτρεψε στον Μασούρα να γυρίσει από τα δεξιά, τον Ναβάρο να κάνει το «ψαλιδάκι» αλλά να είναι αδύναμο κι να επιτρέπει στον Ντραγκόφσκι να μπλοκάρει, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.



Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους Πειραιώτες να έχουν τρία νέα πρόσωπα και τον Καρβαλιάλ να αλλάζει όλη την αριστερή του πλευρά, με την ταυτόχρονη είσοδο Κίνι-Φορτούνη, και να βάζει και δεύτερο σέντερ φορ, τον Ελ Κααμπί, παίζοντας με 4-4-2.

Στο 60’ ο Μπακασέτας έβγαλε σέντρα ακριβείας από δεξιά, και ο Γερεμέγεφ με γυριστή κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-0 για τον Παναθηναϊκό μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Ο Ολυμπιακός έχασε ευκαιρία να μειώσει το σκορ μετά από σέντρα του Ροντινέι και κεφαλιά του Μασούρα που πέρασε λίγα εκατοστά δίπλα από το δοκάρι στο 81’, ενώ στο 84’ το σουτ του Τσέριν, από στρώσιμο του Μλαντένοβιτς, πήγε πάνω στον Πασχαλάκη.



Ο Ντραγκόφσκι στο 85’ έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του Φορτούνη, με τον Τερίμ να βάζει τριάδα στην άμυνα στο 90’ για τις καθυστερήσεις.





MVP: Με ασίστ στο δεύτερο γκολ, στον Γερεμέγεφ, αλλά και συμμετοχή στην φάση του 1-0 από τον Μπερνάρ, ο Μπακασέτας δικαιούται τον τίτλο του κορυφαίου. Αναμφίβολα, ο αρχηγός της Εθνικής μας πρόσφερε και στο κομμάτι της κυκλοφορίας της μπάλας, δίνοντας ηρεμία, ενώ είχε και δύο καλές στιγμές για να χριστεί σκόρερ, στο τέλος!



Η «σφυρίχτρα»: Ο Γιαμπλόνσκι προσπάθησε να μην σφυρίξει πολύ, ήταν κοντά στις φάσεις αλλά υπήρξε αρκετά… φειδωλός στον πειθαρχικό έλεγχο και, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, θα έπρεπε να καταλογίσει περισσότερα φάουλ. Παράλληλα, δεν είχε κάποια αμφισβητούμενη ή πολύ δύσκολη φάση να διαχειριστεί και σίγουρα δεν έπαιξε ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



Παναθηναϊκός (Φατίχ Τερίμ) : Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Αράο, Γεντβάι, Χουάνκαρ (61' Μλαντένοβιτς), Ρούμπεν, Τσέριν, Παλάσιος (79' Μαντσίνι), Μπακασέτας, Μπερνάρ, Γερεμέγεφ (79' Τζούριτσιτς).



Έμειναν στον πάγκο: Λοντίγκιν, Ζέκα, Λημνιός, Ούγκο, Βιλένα, Ακαϊντίν.



Ολυμπιακός (Κάρλος Καρβαλιάλ) : Πασχαλάκης, Ροντινέι, Κάρμο, Ντόη, Ορτέγκα (46' Ελ Κααμπί), Έσε (77' Όρτα), Τσικίνιο, Αλεξανδρόπουλος (46' Κίνι), Μασούρας, Ναβάρο (70' Ποντένσε), Ρίτσαρντς (46' Φορτούνης).



Έμειναν στον πάγκο: Τζολάκης, Καρβάλιο, Γιόβετιτς, Άμπι.



Διαιτητής: Σβεν Γιαμπλόνσκι (Γερμανία).



Βοηθοί: Λάσε-Λουτσιάνο Κοσλόφσκι, Έντουαρντ Μπάιτινγκερ (Γερμανία).



4ος διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου).



VAR: Σόρεν Στορκς (Γερμανία).



AVAR: Ραϊνχάρντ Μπούξμπαουμ (Ανατ. Αττικής).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.