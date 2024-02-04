Προβάδισμα με Μπερνάρ για τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό!



Ο Βραζιλιάνος άνοιξε το σκορ στο 25', με τον Μπακασέτα να βγάζει την κάθετη στον Παλάσιος και τον Αργεντινό να γυρίζει την μπάλα από τα δεξιά.

Μετά την κόντρα σε αμυντικό, εκείνη κατέληξε στον έμπειρο μεσοεπιθετικό, που αρχικά έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Πασχαλάκη, όμως εν συνεχεία την έσπρωξε στα δίχτυα για το 1-0.



Δείτε το γκολ:

