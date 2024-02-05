Παναθηναϊκός: Πήρε τον αέρα του Ολυμπιακού-Μόνο μια ήττα στα 11 τελευταία ντέρμπι

Η νίκη επί του Ολυμπιακού (2-0) πέραν του ότι κράτησε δυνατά τον Παναθηναϊκό στη μάχη του τίτλου, έδωσε συνέχεια και σε μια εξαιρετική παράδοση που έχουν δημιουργήσει οι «πράσινοι» στα ντέρμπι με τον αιώνιο αντίπαλο στις τρεις τελευταίες σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός έχει ηττηθεί μόνο σε μια από τις έντεκα τελευταίες αναμετρήσεις του με τον Ολυμπιακό, ανεξάρτητα από έδρα και διοργάνωση. Σε αυτά τα έντεκα παιχνίδια υπάρχουν έξι ισοπαλίες, τέσσερις νίκες των «πρασίνων» και μια των «ερυθρολεύκων», η οποία ήταν για τα playoffs της περσινής σεζόν (1-0 στις 8/5/2023). Στο διάστημα αυτό τα γκολ είναι 12-4.

Σημειώνεται, πως πριν από αυτό το «σερί», ο Ολυμπιακός είχε μόνο μία ήττα από τον Παναθηναϊκό σε 13 αγώνες, από τις 4 Απριλίου του 2018 μέχρι και τις 16 Ιανουαρίου 2022. Σε εκείνο το διάστημα οι Πειραιώτες είχαν έξι νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες, με γκολ 19 υπέρ και 7 κατά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στα ντέρμπι «αιωνίων» τις τρεις τελευταίες σεζόν:

03/10/2021: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-0 (5η αγωνιστική SL1)

16/01/2022: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0 (18η αγωνιστική SL1)

17/04/2022: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-0 (5η αγωνιστική playoffs)

11/05/2022: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-2 (8η αγωνιστική playoffs)

06/11/2022: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 (11η αγωνιστική SL1)

25/02/2023: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-0 (24η αγωνιστική SL1)

09/04/2023: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-0 (4η αγωνιστική playoffs)

08/05/2023: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0 (9η αγωνιστική playoffs)

22/10/2023: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-3 (8η αγωνιστική SL1)*

10/01/2024: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 (α’ αγώνας «16» Κυπέλλου)

17/01/2024: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-0, 6-7 πεν. (β’ αγώνας «16» Κυπέλλου)

04/02/2024: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-0 (21η αγωνιστική SL1)

*Ο αγώνας διακόπηκε στο 1-1 μετά από ρίψη κροτίδας που τραυμάτισε τον Χουάνκαρ και το παιχνίδι κατακυρώθηκε στον Παναθηναϊκό με 0-3.

