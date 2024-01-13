Ακαϊντίν: «Ενθουσιασμένος με τον Παναθηναϊκό, θέλω το πρωτάθλημα, είμαι έτοιμος να παίξω»

Περιχαρής με την πρόκληση του Παναθηναϊκού, η οποία παρουσιάζεται μπροστά του εμφανίστηκε ο Σαμέτ Ακαϊντίν, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα από το μεσημέρι του Σαββάτου.



Ο Τούρκος στόπερ ήρθε στη χώρα μας για να σφραγίσει τη μετακίνησή του στο «τριφύλλι», με το οποίο έχει συμφωνήσει τόσο ο ίδιος, όσο και η Φενέρμπαχτσε για εξάμηνο δανεισμό με οψιόν αγοράς.

«Έπαιξε ρόλο ο Φατίχ Τερίμ. Δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά, ήρθα στον Παναθηναϊκό, είναι πολύ σημαντικό που έχουμε στόχο το πρωτάθλημα. Στόχος είναι το πρωτάθλημα, ο άλλος είναι το euro και θέλω να παίξω για να πάω στο Euro. Ελπίζω ότι θα πάμε πολύ καλά και θα πάρουμε το πρωτάθλημα», ανέφερε αρχικά ο 29χρονος αμυντικός.



Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν μίλησε με κάποιον παίκτη από το ελληνικό πρωτάθλημα προτού συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, είπε: «Είναι εδώ ο Αράο με τον οποίο ήμουν πέρυσι συμπαίκτης, μίλησα μαζί του. Είδα και αγώνες της ομάδας, είδα και τον κόσμο. Ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά στον κόσμο, έχω ενθουσιαστεί».

Όταν του ζητήθηκε να πει αν μπορεί να προσφέρει άμεσα, απάντησε: «Η απόφαση είναι του προπονητή, είμαι έτοιμος να αγωνιστώ».

