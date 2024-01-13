Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ακαϊντίν: «Ενθουσιασμένος με τον Παναθηναϊκό, θέλω το πρωτάθλημα, είμαι έτοιμος να παίξω»

Ενθουσιασμένος με τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό δήλωσε ο Σαμέτ Ακαϊντίν, αλλά και έτοιμος να προσφέρει άμεσα στο «τριφύλλι».

Ακαϊντίν

Περιχαρής με την πρόκληση του Παναθηναϊκού, η οποία παρουσιάζεται μπροστά του εμφανίστηκε ο Σαμέτ Ακαϊντίν, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα από το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ο Τούρκος στόπερ ήρθε στη χώρα μας για να σφραγίσει τη μετακίνησή του στο «τριφύλλι», με το οποίο έχει συμφωνήσει τόσο ο ίδιος, όσο και η Φενέρμπαχτσε για εξάμηνο δανεισμό με οψιόν αγοράς.

0

Ακαϊντίν: «Ενθουσιασμένος με τον Παναθηναϊκό, θέλω το πρωτάθλημα, είμαι έτοιμος να παίξω»

«Έπαιξε ρόλο ο Φατίχ Τερίμ. Δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά, ήρθα στον Παναθηναϊκό, είναι πολύ σημαντικό που έχουμε στόχο το πρωτάθλημα. Στόχος είναι το πρωτάθλημα, ο άλλος είναι το euro και θέλω να παίξω για να πάω στο Euro. Ελπίζω ότι θα πάμε πολύ καλά και θα πάρουμε το πρωτάθλημα», ανέφερε αρχικά ο 29χρονος αμυντικός.

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν μίλησε με κάποιον παίκτη από το ελληνικό πρωτάθλημα προτού συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, είπε: «Είναι εδώ ο Αράο με τον οποίο ήμουν πέρυσι συμπαίκτης, μίλησα μαζί του. Είδα και αγώνες της ομάδας, είδα και τον κόσμο. Ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά στον κόσμο, έχω ενθουσιαστεί».

Ακαϊντίν: «Ενθουσιασμένος με τον Παναθηναϊκό, θέλω το πρωτάθλημα, είμαι έτοιμος να παίξω»

Όταν του ζητήθηκε να πει αν μπορεί να προσφέρει άμεσα, απάντησε: «Η απόφαση είναι του προπονητή, είμαι έτοιμος να αγωνιστώ».

Ακαϊντίν: «Ενθουσιασμένος με τον Παναθηναϊκό, θέλω το πρωτάθλημα, είμαι έτοιμος να παίξω»

Ακαϊντίν: «Ενθουσιασμένος με τον Παναθηναϊκό, θέλω το πρωτάθλημα, είμαι έτοιμος να παίξω»

0

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Superleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark