Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Bίοι… αντίθετοι για τους «αιώνιους»: Διάκριση για Λεσόρ, το τρομερό αρνητικό ρεκόρ του Ολυμπιακού

Ο Γάλλος σέντερ είναι ο MVP της 21ης αγωνιστικής την ώρα που ο Ολυμπιακός έκανε μία ακόμα ήττα στην Euroleague

pao padu

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ κόντρα στη Μονακό και πήρε μία ακόμα σημαντκή νίκη για να μείνει στην τετράδα της βαθμολογίας.

Ο Ματίας Λεσόρ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής αφού σκόραρε 23 πόντους και μάζεψε 42 στο σύστημα αξιολόγησης. Αυτό αποτελεί προσωπικό ρεκόρ για τον Γάλλο, την ώρα που ανακυρήχθηκε και MVP της αγωνιστικής για την Euroleague!

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark