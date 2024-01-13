Bίοι… αντίθετοι για τους «αιώνιους»: Διάκριση για Λεσόρ, το τρομερό αρνητικό ρεκόρ του Ολυμπιακού

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ κόντρα στη Μονακό και πήρε μία ακόμα σημαντκή νίκη για να μείνει στην τετράδα της βαθμολογίας.

Ο Ματίας Λεσόρ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής αφού σκόραρε 23 πόντους και μάζεψε 42 στο σύστημα αξιολόγησης. Αυτό αποτελεί προσωπικό ρεκόρ για τον Γάλλο, την ώρα που ανακυρήχθηκε και MVP της αγωνιστικής για την Euroleague!

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.