Παναθηναϊκός: Η ολική… μεταμόρφωση στα στατιστικά μέσα σε ένα χρόνο

Ο Παναθηναϊκός από το καλοκαίρι του 2023 έχει περάσει σε μία άλλη εποχή, βγαλμένη από τα παλιά χρόνια. Αυτό ξεκίνησε από τον μεταγραφικό σχεδιασμό με τα ονόματα «βόμβες» που έγιναν κάτοικοι… ΟΑΚΑ και φυσικά με την έλευση του Εργκίν Αταμάν ο οποίος ήρθε για να φέρει και πάλι τη νοοτροπία νικητή.

Μπορεί να είναι νωρίς ακόμα, όμως έχουμε δει τρομερά στοιχεία από το Τριφύλλι το οποίο βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τετράδα στην βαθμολογία της Euroleague. Μπορέι η περασμένη σεζόν να μην αποτελεί κριτηριο καθώς ήταν… μαύρη σελίδα στην ιστορία του Παναθηναϊκού, όμως μπορούμε να διακρίνουμε πόσο άλλαξε η ομάδα μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο.

