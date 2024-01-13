Στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο Ακαϊντίν.



Τη δεύτερη του προσθήκη στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο (μετά τον Λημνιό) είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός, καθώς το μεσημέρι του Σαββάτου έφτασε στη χώρα μας ο Τούρκος στόπερ.

Από το βράδυ της Παρασκευής έχει οριστικοποιηθεί η συμφωνία ανάμεσα στο «τριφύλλι» και τη Φενέρμπαχτσε για δανεισμό του 29χρονου με οψιόν αγοράς.



Ο Ακαϊντίν θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εφόσον δεν σημειωθεί κάποιο απρόοπτο θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «πράσινους», ενώ θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Φατίχ Τερίμ, καθώς βρίσκεται σε αγωνιστική εγρήγορση.



Τη φετινή σεζόν, ο διεθνής άσος μετράει 11 συμμετοχές με τη Φενέρμπαχτσε, στην οποία ανήκει από το καλοκαίρι από το φθινόπωρο του 2023.

