Με προβλήματα συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ για το παιχνίδι της με την Κηφισιά. Σύμφωνα με την ενημέρωση ο Πόνσε ζήτησε και πήρε άδεια για προσωπικούς λόγους και ακόμη δεν έχει επιστρέψει. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι η παρουσία του στο ματς της αγωνιστικής παραμένει ένα ερωτηματικό.



Από την άλλη πλευρά εκτός από τη σημερινή προπόνηση παρέμειναν οι Ρότα,Φερνάντες και Σιμάνσκι με τον τελευταίο να είναι καλύτερα αλλά να κρίνεται προτιμότερο να προστατευθεί και να μην είναι διαθέσιμος από το παιχνίδι.

Θυμίζουμε ότι απών θα είναι και ο Βίντα ο οποίος θα εκτίσει την ποινή του από τις κάρτες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.