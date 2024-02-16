Άρης: «Μην μεταβείτε στο Περιστέρι - Πρέπει να προστατεύσουμε την ομάδα μας»

Στους οπαδούς του απευθύνεται ο Άρης με σχετική ανακοίνωση με την οποία τους καλεί να μην μεταβούν στο Περιστέρι για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.



Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ, μετά την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για απαγόρευση οργανωμένης και μεμονωμένης μετακίνησης, καλεί τον κόσμο της ομάδας μας ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΤΑΒΕΙ αύριο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, στο πλαίσιο της 23ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».Πρέπει να προστατεύσουμε την ομάδα μας και να μην δώσουμε δικαίωμα για κανένα λόγο.Πάνω απ’ όλα είναι το συμφέρον του ΑΡΗ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.