Δύο αγωνιστικές Μπακασέτας και Τάισον, χάνουν τη ρεβάνς της Λεωφόρου - Εκτός και ο Ρούμπεν

Με δύο αγωνιστικές τιμωρήθηκαν Μπακασέτας και Τάισον για τον μεταξύ τους διαπληκτισμό στο ματς ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός για το Κύπελλο Betsson

Μπακασέτας

Εκτός μάχης για τη ρεβάνς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Betsson τέθηκαν Μπακασέτας, Τάισον και Ρούμπεν!

Οι πρώτοι δύο τιμωρήθηκαν με δύο αγωνιστικές για τον μεταξύ τους διαπληκτισμό στην αναμέτρηση της Τούμπας, λόγω του οποίου αποβλήθηκαν με απευθείας κόκκινη.

Συνεπώς δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις υποχρεώσεις των ομάδων τους για το πρωτάθλημα στην προσεχή αγωνιστική. Οπότε, ο Βραζιλιάνος άσος θα απουσιάσει από το ματς με τον Ολυμπιακό, ενώ ο αρχηγός της Εθνικής, δεν θα αγωνιστεί κόντρα στη Λαμία, ενώ αμφότεροι δεν θα αγωνιστούν στη ρεβάνς της Τετάρτης (21/2) στη Λεωφόρο.

Παράλληλα, δικαίωμα συμμετοχής στον συγκεκριμένο αγώνα δεν θα έχει και ο Ρούμπεν, ο οποίος αντίκρισε κάρτα στην αναμέτρηση της Τούμπας, συμπληρώνοντας τρεις κίτρινες στον θεσμό!

