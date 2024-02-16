Ο Νεϊμάρ (Neymar) επέστρεψε στη Σαουδική Αραβία και ξεκίνησε ατομικές προπονήσεις για να ξεπεράσει τον τραυματισμό του, αλλά η πρώτη εμφάνιση του στο προπονητικό κέντρο προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των φιλάθλων της Αλ Χιλάλ, οι οποίοι έκαναν ειρωνικά σχόλια για τα παραπανίσια κιλά του, ζητώντας του να αποχωρήσει από την ομάδα τους.

Ο Νεϊμάρ, που έχει συμβόλαιο με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας ως τον Ιούνιο του 2025, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τον περασμένο μήνα, αφού υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ACL) και μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο στην αναμέτρηση με την Ουρουγουάη για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο 32χρονος Βραζιλιάνος σταρ εντάχθηκε στην ομάδα της Σαουδικής Pro League Αλ Χιλάλ τον Αύγουστο, αλλά ο πρώην επιθετικός της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν έπαιξε μόνο πέντε παιχνίδια καθώς αντιμετώπιζε μυϊκούς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της χώρας του σκέφτεται να φύγει από τη Αλ Χιλάλ και να επιστρέψει στην ομάδα που τον ανέδειξε, τη Σάντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.