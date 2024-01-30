Για το Μεξικό αναχώρησε ο Ροδόλφο Πισάρο, προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειάς του, η οποία περνά δύσκολες στιγμές μετά τη δολοφονία της θείας του.

Η ΑΕΚ ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του ποδοσφαιριστή και ασφαλώς του έδωσε την άδεια σε αυτή την τραγική συγκυρία να ταξιδέψει στην πατρίδα του.

Υπενθυμίζεται πως η θεία του δολοφονήθηκε από ενόπλους που είχαν σκοπό τη ληστεία, ενώ τραυματίστηκαν στην ίδια επίθεση η μητέρα και ο θείος του, που ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου.

Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός ήταν από το Σάββατο ενήμερος για όσα είχαν συμβεί, αλλά ήταν κανονικά στην αποστολή της «Ένωσης» για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, παρότι ο Ματίας Αλμέιδα δεν τον χρησιμοποίησε.

Ακόμη δεν υπάρχει ενημέρωση για το πότε θα επιστρέψει στην Αθήνα, αλλά δεδομένου ότι πρόκειται για υπερατλαντικό ταξίδι, δύσκολα ο Πισάρο θα προλάβει να είναι διαθέσιμος για το ματς της Κυριακής με τον Αστέρα Τρίπολης στην Opap Arena.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.