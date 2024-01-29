Τραγικά είναι τα νέα από το Μεξικό για τη ληστεία στο σπίτι του Ροδόλφο Πισάρο. Στο σπίτι της οικογένειας του Μεξικανού διεθνή της ΑΕΚ έγινε ληστεία και βρέθηκε νεκρή η θεία του, ενώ η μητέρα του είναι τραυματισμένη και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ οι ληστές είχαν κίνητρο την ληστεία, ενώ δεν έχει αποκλειστεί και το ενδεχόμενο να ήθελαν να απαγάγουν τη μητέρα του ποδοσφαιριστή. Η θεία του Πισάρο πυροβολήθηκε και ήταν τυλιγμένη σε κουβέρτες.

Η μητέρα του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ είναι τραυματισμένη σε σταθερή κατάσταση, όπως κι ένας άντρας που η ταυτότητά του δεν έχει γίνει γνωστή.

Την αστυνομία ενημέρωσε η οικιακη βοηθός, όπου τους εντόπισε μερικές ώρες μετά τη ληστεία.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, «τα θύματα ανακάλυψε η οικιακή βοηθός που έφτασε στο σπίτι αργότερα, ειδοποιώντας τους συγγενείς τους, οι οποίοι μετέφεραν τη μητέρα του Πισάρο και τον άνδρα στο νοσοκομείο.

Sicarios ejecutan a tía del Futbolista Rodolfo Pizarro, dan dos balazos a su mamá al intentar huir y le dan golpiza a su tío en Ciudad Madero, Tamaulipas https://t.co/dmQpZ20q5m pic.twitter.com/O2ovB0e09L — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) January 29, 2024

Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία που έφτασε στο σημείο και ανακάλυψε μια γυναίκα τυλιγμένη σε κουβέρτες που αποδείχθηκε ότι ήταν η θεία της μητέρας του Πισάρο που ήταν νεκρή».

Ποια είναι η μητέρα και η οικογένεια του Ροδόλφο Πισάρο

Η μητέρα του Πισάρο ονομάζεται Λάουρα Τόμας και είναι μία γυναίκα που ασχολείται με οικιακά. Είναι παντρεμένη με τον Ροδόλφο Πισάρο Πόνσε, ο οποίος είναι υπάλληλος στο Συνδικάτο Εργατών Πετρελαίου της Μεξικανικής Δημοκρατίας στο τμήμα 33 με έδρα την Ταμαουλίπας. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν ο τραυματισμένος άνδρας είναι ο πατέρας του ποδοσφαιριστή ή ο θείος του.

Ο Πισάρο συνηθίζει να ανεβάζει πολλές φωτογραφίες με τη μητέρα του, κυρίως στα γενέθλιά της ή στη γιορτή της μητέρας, δείχνοντας πως έχει μεγάλη αδυναμία σε εκείνη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.