Ο Πισάρο είχε ενημερωθεί για τη δολοφονία της θείας του στον αγώνα με τον ΟΦΗ

Τραγικές στιγμές περνά η οικογένεια του Ροδόλφο Πισάρο μετά την είδηση πως η θεία του δολοφονήθηκε, ενώ η μητέρα του και ο θείος του τραυματίστηκαν από εισβολείς που είχαν σκοπό τη ληστεία.

Ο Μεξικανός άσος της ΑΕΚ είχε ενημερωθεί από το Σάββατο για το συμβάν και το έκανε γνωστό στον Ματίας Αλμέιδα, αλλά ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν ζήτησε να φύγει για την πατρίδα του. Ο Αργεντινός προπονητής, πάντως, αντιλαμβανόμενος την κακή ψυχολογική κατάσταση του παίκτη δεν τον χρησιμοποίησε. Άλλωστε ο 30χρονος άσος δεν είχε κοιμηθεί τις δύο τελευταίες μέρες μετά από όσα συνέβησαν στην οικογένειά του στην άλλη άκρη του κόσμου.

Από το Μεξικό αναφέρουν πως η μητέρα και ο θείος του ποδοσφαιριστή είναι εκτός κινδύνου και ασφαλείς. Σύμφωνα με τις αρχές, οι ένοπλοι άνδρες που εισέβαλαν στο σπίτι της οικίας του προκάλεσαν τον θάνατο της θείας του με ασφυξία και ξυλοκόπησαν τον θείο του, ενώ όταν η μητέρα του Πισάρο έφτασε εκεί και είδε ανοιχτή την πόρτα, την τραυμάτισαν κι εκείνη. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόσβαση στο σπίτι έδωσε στους δράστες ένα άτομο που εργαζόταν στο σπίτι για τη φροντίδα ηλικιωμένου.

