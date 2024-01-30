«Προχωρημένες επαφές της ΑΕΚ για Λιούμπιτσιτς»

Το σενάριο που συνδέει την ΑΕΚ με τον Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς αναζωπυρώνεται στην Κροατία.

Αν και η «Ένωση» διέψευσε άμεσα προηγούμενο δημοσίευμα που την ήθελε να ενδιαφέρεται για τον πολυσύνθετο άσο της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Μέσα της χώρας επιμένουν ότι είναι υπαρκτό το θέμα.

Και όχι μόνο αυτό, αλλά παρουσιάζουν τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν αρκετές πιθανότητες ν’ αποκτήσουν τον παίκτη (που είχε κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις στα δυο παιχνίδια των προκριματικών του Champions League και είχε σκοράρει μάλιστα στην OPAP Arena).

Σχετική ανάρτηση του «Balcan Scout» στο twitter αναφέρει:

«Σε εξέλιξη προχωρημένες συζητήσεις της ΑΕΚ με τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ για τον Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς. Και οι δυο πλευρές είναι αισιόδοξες ότι η μεταγραφή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ιστοσελίδα «Germanijak», που αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς θα μπορούσε να φύγει από τη Ντινάμο τις προσεχείς μέρες και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ της ΑΕΚ και της Ντινάμο, ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή πριν εκπνεύσει η μεταγραφική περίοδος».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.