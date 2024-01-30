Για πολύ μεγάλη έκπληξη έκανε λόγο ο Νίκος Αθανασίου μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, αναφορικά με την πιθανότητα να κάνει ο Παναθηναϊκός και έκτη μεταγραφή μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

«Ο Παναθηναϊκός έκανε πέντε μεταγραφές, καλά είναι. Θα πει κανείς ότι μιλάμε για μια έτοιμη ομάδα, όμως είναι πέντε που ναι μεν ο αριθμός ξενίζει, αλλά οι τρεις ήταν εκ των πραγμάτων αναγκαστικές, οι δύο στόπερ που τραυματίστηκαν και ο τερματοφύλακας. Η μια λοιπόν θα γινόταν ούτως ή άλλως, γιατί όταν σου παρουσιάζεται μια τέτοια ευκαιρία όπως με τον Μπακασέτα δεν την αφήνεις να πάει χαμένη και η πέμπτη ήταν του Λημνιού, μια επένδυση για το μέλλον και για να ενισχύσει ο Παναθηναϊκός το ελληνικό στοιχείο. Έκτη δεν βλέπω, είτε του Μαξίμοβιτς, είτε κάποια άλλη. Είναι 30 του μήνα, θα πρόκειται για πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Θα ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη προσθήκη αλλά οκ, θα έρθει το καλοκαίρι. Πολύ ποιοτικός παίκτης. Επαναλαμβάνω ότι θα είναι τεράστια ανατροπή ενδεχόμενη μεταγραφή», ανέφερε σχετικά.

Αναφερόμενος στη ρεβάνς των «πράσινων» με τον Ατρόμητο, ο ρεπόρτερ του σταθμού επισήμανε πως στόχος τους δεν είναι μόνο η πρόκριση αλλά και η κατάκτηση του Κυπέλλου Betsson, ενώ θα πρέπει αύριο να παρουσιαστούν πολύ πιο αποτελεσματικοί και κυνικοί στις όποιες ευκαιρίες φτιάξουν και παράλληλα πιο «διαβασμένοι» στις μεταβάσεις του αντιπάλου.

Σχετικά με τα αγωνιστικά, ο Αθανασίου ανέφερε ότι Βαγιαννίδης, Βέρμπιτς και Σπόραρ είναι σίγουρα εκτός μάχης, ο Ιωαννίδης κατά 99% δεν θα παίξει και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, αλλά θα επιστρέψει λογικά ο Παλάσιος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.