Υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν στο ΝΒΑ o Μπέι των Χοκς

Πολύ άτυχος ο φόργουορντ των Ατλάντα Χοκς, Σαντίκ Μπέι, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό του γόνατο και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του στο υπόλοιπο τη σεζόν

Σαντίκ Μπέι

Ιδιαίτερα άτυχος ο Σαντίκ Μπέι, υπέστη ρήξη χιαστού στο γόνατο του αριστερού του ποδιού και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν στο ΝΒΑ.

O φόργουορντ των Ατλάντα Χοκς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας του με τους Πέλικανς, με την εξετάσεις να αποκαλύπτουν τη σοβαρότητα της κατάστασης.


Ο Μπέι έχει 13.7 πόντους, 6.5 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά 32.7 λεπτά που μετράει ανά μέσο όρο στα 63 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ενώ οι Χοκς βρίσκονται στη 10η θέση της ανατολικής περιφέρειας, με ρεκόρ 29-35.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: NBA
