Υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν στο ΝΒΑ o Μπέι των Χοκς

Ιδιαίτερα άτυχος ο Σαντίκ Μπέι, υπέστη ρήξη χιαστού στο γόνατο του αριστερού του ποδιού και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν στο ΝΒΑ.



O φόργουορντ των Ατλάντα Χοκς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας του με τους Πέλικανς, με την εξετάσεις να αποκαλύπτουν τη σοβαρότητα της κατάστασης.

ESPN Sources: Atlanta Hawks F Saddiq Bey has suffered a season-ending torn left ACL. MRI revealed injury this morning. Bey — who’ll be a restricted free agent this summer — has averaged 13.7 points and 6.5 rebounds. pic.twitter.com/DlPmzV3lhj March 11, 2024



Ο Μπέι έχει 13.7 πόντους, 6.5 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά 32.7 λεπτά που μετράει ανά μέσο όρο στα 63 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ενώ οι Χοκς βρίσκονται στη 10η θέση της ανατολικής περιφέρειας, με ρεκόρ 29-35.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.