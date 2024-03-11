Το ΝΒΑ εξερευνά το... μπασκετικό τοπίο της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μίας νέας λίγκας. Μάλιστα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Sportico, έχουν γίνει συζητήσεις για την ένταξή του κορυφαίου πρωταθλήματος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, σε συνεργασία με τη FIBA, η οποία έχει μακρά σχέση με το NBA και στο κεντρικό συμβούλιο της βρίσκεται ο αναπληρωτής επίτροπος του NBA, Μαρκ Τέιτουμ.

Αυτές οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη, αλλά τώρα για πρώτη φορά, το NBA εξετάζει μια ποικιλία πιο φιλόδοξων επιλογών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ανησυχία στη EuroLeague. Ένα από αυτά θα περιελάμβανε ένα νέο αυτόνομο πρωτάθλημα Ευρώπης του NBA, σύμφωνα με πολλούς ανθρώπους που είναι εξοικειωμένοι με τον τρόπο σκέψης της λίγκας.

Το πρωτάθλημα έχει προσεγγιστεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη για διάφορους τρόπους επέκτασης στα ευρωπαϊκά... νερά.

Τον περασμένο μήνα, το NBA προσέλαβε την επενδυτική τράπεζα Raine, προκειμένου να αξιολογήσει τις ευκαιρίες του ΝΒΑ στην Ευρώπη. Ωστόσο τόσο το NBA, όσο και το Raine Group αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Οι νέες προτάσεις περιλαμβάνουν ένα πρωτάθλημα που θα λειτουργεί από το ΝΒΑ και τη FIBA, με βάση τα όσα έχει κάνει το ΝΒΑ στην Αφρική με το Basketball Africa League (BAL), το οποίο ξεκίνησε το 2021 και ξεκίνησε την τέταρτη σεζόν του αυτό το Σαββατοκύριακο.

Να σημειωθεί ότι το NBA εκτιμά ότι το οικοσύστημα του μπάσκετ στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να αξίζει έως και 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα, με βάση τις προβλέψεις του Raine Group.

