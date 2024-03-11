Eπιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και πήρε κεφάλι για την πρόκριση στους τελικούς της Volley League o Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν απόλυτοι κυρίαρχοι στο μπλοκ και στο σερβίς για τρία σετ και παρότι είδαν τον Μίλωνα να προβάλει αντίσταση στο Ρέντη, επικράτησαν 3-0 σετ κάνοντας το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών.



Πολύ καλή εμφάνιση από Κουμεντάκη και Τζούριτς για τον Ολυμπιακό, ο οποίος την Πέμπτη (14/2) θα πάει για το break στη Νέα Σμύρνη για να κάνει ευκολότερη τη δουλειά του ενόψει του τρίτου ημιτελικού.

Το ματς:

Δυναμικό ξεκίνημα στο «Μελίνα Μερκούρη» από τον Μίλωνα ο οποίος δεν έδειξε... ψαρωμένος και με ένα γρήγορο σερί βρέθηκε μπροστά με σκορ 4-0, όμως η αντίδραση του Ολυμπιακού ήταν άμεση και με ένα επί μέρους 5-0 ανέτρεψε τα δεδομένα για το 5-4. Οι γηπεδούχοι δεν μπορούσαν να βρουν με μεγάλη ευκολία απαντήσεις στις επιθέσεις πρώτου χρόνου που δημιουργούσαν οι φιλοξενούμενοι με το σκορ να πηγαίνει για αρκετή ώρα στην ισοπαλία.Ο Μίλωνας ωστόσο, με τον Χερ δημιουργό και τους Γιορντάνοφ, Μπάση να δίνουν λύσεις στο σκοράρισμα, βρέθηκε ξανά στο +3, (12-15). Η ομάδα του Καστελάνι, έβγαλε αντίδραση με τον Ιντάλγκο και τον Κουμεντάκη να σπάνε την υποδοχή των Νεοσμυρνιωτών, ισοφαρίζοντας το ματς στο κρισιμότερο σημείο για το 21-21. Μάλιστα, ένα εντυπωσιακό μπλοκ του Τζούριτς και ακόμη ένα του Γκουσταβάο στον Μολίνα έφεραν τον Ολυμπιακό στο +3 24-21 και εν τέλει στην κατάληψη του πρώτου σετ με σκορ 25-22.Παρεμφερής η εικόνα και του δεύτερου σετ με τον Μίλωνα να κοντράρει στα ίσα τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Σάκη Ψάρρα είχε πιάσει πολύ καλό ρυθμό από τη γραμμή του σερβίς με τον Μπάση και τον Χερ να δυσκολεύουν την «ερυθρόλευκη» υποδοχή η οποία υπό συνθήκες έβγαζε αντίδραση με τους «πύργους» Γκουσταβάο και Τζούριτς να καταφέρνουν να ξεκολλήσουν τον Ολυμπιακό από την επιθετική δυστοκία. Η ισοπαλία ήταν μόνιμη κατάσταση στο δεύτερο σετ με καμία από τις δυο ομάδες να μην καταφέρνει να ξεφύγει πάνω από τη διαφορά των δυο πόντων.Ο Ιντάλγκο με τον Κουμεντάκη όμως πάτησαν το «γκάζι» βοηθώντας τον Ολυμπιακό σε κομβικό σημείο να φτάσει στο +5 (23-18) και να πάρει εν τέλει το σετ με 25-22.Καμία διάθεση να χάσει σετ δεν είχε ο Ολυμπιακός και το απέδειξε στο τρίτο σετ, επιστρέφοντας από το 5-4 του Μίλωνα και φέρνοντας το ματς στη μόνιμη διαφορά των δυο πόντων. Ο Παγένκ μπήκε στην εξίσωση αντικαθιστώντας τον Γκουσταβάο και προσθέτοντας περισσότερη αθλητικότητα στο μπλοκ με τους «ερυθρόλευκους» να προηγούνται μέχρι και με τρεις πόντους (18-15, 19-16). Ο Μίλων ροκάνισε τη διαφορά μειώνοντας στον πόντο λόγω των λανθασμένων σερβίς από την απέναντι «όχθη», όμως το ίδιο φαινόμενο και ο άσος του Τζούριτς έφεραν το σκορ στο 22-19 για τον Ολυμπιακό και τρεις πόντους από τη νίκη.Ο Ψάρρας κάλεσε τάιμ άουτ, ωστόσο τίποτα δεν άλλαξε με τον Ολυμπιακό να φτάνει στο 3-0 μετά και το 25-20.Τα σετ (3-0 σε 86’): 25-22, 25-22, 25-21*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 8 άσους, 34 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων, ενώ του Μίλωνα από 4 άσους, 34 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλωνΓκουσταβάο 9 (5/9 επ., 4 μπλοκ), Κουμεντάκης 5 (5/11 επ., 12% υπ. – 12% άριστες), Ζουπάνη 8 (7/21 επ., 1 άσος), Τράβιτσα 4 (0/2 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Τζούριτς 6 (2/6 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Ιντάλγκο 14 (9/23 επ., 3 άσοι, 2 μπλοκ, 33% υπ. – 26% άριστες) / Τζιάβρας (λ., 25% υπ. – 25% άριστες), Παγένκ 8 (6/6 επ., 2 μπλοκ), ΔαλακούραςΧαραλαμπίδης 8 (7/13 επ., 1 μπλοκ), Μπάσης 9 (5/8 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ), Γιορντάνοφ 3 (3/15 επ.), Μολίνα 8 (7/25 επ., 1 μπλοκ, 41% υπ. – 30% άριστες), Πολουγιάν 8 (7/15 επ., 1 μπλοκ, 54% υπ. – 46% άριστες), Χερ 1 (1 άσος) / Χανδρινός (λ., 38% υπ. – 31%

