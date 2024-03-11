Eπιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και πήρε κεφάλι για την πρόκριση στους τελικούς της Volley League o Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν απόλυτοι κυρίαρχοι στο μπλοκ και στο σερβίς για τρία σετ και παρότι είδαν τον Μίλωνα να προβάλει αντίσταση στο Ρέντη, επικράτησαν 3-0 σετ κάνοντας το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών.
Πολύ καλή εμφάνιση από Κουμεντάκη και Τζούριτς για τον Ολυμπιακό, ο οποίος την Πέμπτη (14/2) θα πάει για το break στη Νέα Σμύρνη για να κάνει ευκολότερη τη δουλειά του ενόψει του τρίτου ημιτελικού.
Το ματς:
Δυναμικό ξεκίνημα στο «Μελίνα Μερκούρη» από τον Μίλωνα ο οποίος δεν έδειξε... ψαρωμένος και με ένα γρήγορο σερί βρέθηκε μπροστά με σκορ 4-0, όμως η αντίδραση του Ολυμπιακού ήταν άμεση και με ένα επί μέρους 5-0 ανέτρεψε τα δεδομένα για το 5-4. Οι γηπεδούχοι δεν μπορούσαν να βρουν με μεγάλη ευκολία απαντήσεις στις επιθέσεις πρώτου χρόνου που δημιουργούσαν οι φιλοξενούμενοι με το σκορ να πηγαίνει για αρκετή ώρα στην ισοπαλία.
Ο Μίλωνας ωστόσο, με τον Χερ δημιουργό και τους Γιορντάνοφ, Μπάση να δίνουν λύσεις στο σκοράρισμα, βρέθηκε ξανά στο +3, (12-15). Η ομάδα του Καστελάνι, έβγαλε αντίδραση με τον Ιντάλγκο και τον Κουμεντάκη να σπάνε την υποδοχή των Νεοσμυρνιωτών, ισοφαρίζοντας το ματς στο κρισιμότερο σημείο για το 21-21. Μάλιστα, ένα εντυπωσιακό μπλοκ του Τζούριτς και ακόμη ένα του Γκουσταβάο στον Μολίνα έφεραν τον Ολυμπιακό στο +3 24-21 και εν τέλει στην κατάληψη του πρώτου σετ με σκορ 25-22.
Παρεμφερής η εικόνα και του δεύτερου σετ με τον Μίλωνα να κοντράρει στα ίσα τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Σάκη Ψάρρα είχε πιάσει πολύ καλό ρυθμό από τη γραμμή του σερβίς με τον Μπάση και τον Χερ να δυσκολεύουν την «ερυθρόλευκη» υποδοχή η οποία υπό συνθήκες έβγαζε αντίδραση με τους «πύργους» Γκουσταβάο και Τζούριτς να καταφέρνουν να ξεκολλήσουν τον Ολυμπιακό από την επιθετική δυστοκία. Η ισοπαλία ήταν μόνιμη κατάσταση στο δεύτερο σετ με καμία από τις δυο ομάδες να μην καταφέρνει να ξεφύγει πάνω από τη διαφορά των δυο πόντων.
Ο Ιντάλγκο με τον Κουμεντάκη όμως πάτησαν το «γκάζι» βοηθώντας τον Ολυμπιακό σε κομβικό σημείο να φτάσει στο +5 (23-18) και να πάρει εν τέλει το σετ με 25-22.
Καμία διάθεση να χάσει σετ δεν είχε ο Ολυμπιακός και το απέδειξε στο τρίτο σετ, επιστρέφοντας από το 5-4 του Μίλωνα και φέρνοντας το ματς στη μόνιμη διαφορά των δυο πόντων. Ο Παγένκ μπήκε στην εξίσωση αντικαθιστώντας τον Γκουσταβάο και προσθέτοντας περισσότερη αθλητικότητα στο μπλοκ με τους «ερυθρόλευκους» να προηγούνται μέχρι και με τρεις πόντους (18-15, 19-16). Ο Μίλων ροκάνισε τη διαφορά μειώνοντας στον πόντο λόγω των λανθασμένων σερβίς από την απέναντι «όχθη», όμως το ίδιο φαινόμενο και ο άσος του Τζούριτς έφεραν το σκορ στο 22-19 για τον Ολυμπιακό και τρεις πόντους από τη νίκη.
Ο Ψάρρας κάλεσε τάιμ άουτ, ωστόσο τίποτα δεν άλλαξε με τον Ολυμπιακό να φτάνει στο 3-0 μετά και το 25-20.
Τα σετ (3-0 σε 86’): 25-22, 25-22, 25-21
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 8 άσους, 34 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων, ενώ του Μίλωνα από 4 άσους, 34 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ντανιέλ Καστελάνι): Γκουσταβάο 9 (5/9 επ., 4 μπλοκ), Κουμεντάκης 5 (5/11 επ., 12% υπ. – 12% άριστες), Ζουπάνη 8 (7/21 επ., 1 άσος), Τράβιτσα 4 (0/2 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Τζούριτς 6 (2/6 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Ιντάλγκο 14 (9/23 επ., 3 άσοι, 2 μπλοκ, 33% υπ. – 26% άριστες) / Τζιάβρας (λ., 25% υπ. – 25% άριστες), Παγένκ 8 (6/6 επ., 2 μπλοκ), Δαλακούρας
ΑΟΝΣ Μίλων (Σάκης Ψάρρας): Χαραλαμπίδης 8 (7/13 επ., 1 μπλοκ), Μπάσης 9 (5/8 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ), Γιορντάνοφ 3 (3/15 επ.), Μολίνα 8 (7/25 επ., 1 μπλοκ, 41% υπ. – 30% άριστες), Πολουγιάν 8 (7/15 επ., 1 μπλοκ, 54% υπ. – 46% άριστες), Χερ 1 (1 άσος) / Χανδρινός (λ., 38% υπ. – 31%
