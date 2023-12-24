Ισχυρό πλήγμα για την ΑΕΚ Betsson! Ο τραυματισμός που υπέστη ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας στο χέρι στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα με το Περιστέρι bwin (89-78) αποδείχτηκε πολύ σοβαρός.



Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Λιθουανός φόργουορντ έδειξαν πως υπέστη κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού.

Ο 34χρονος άσος αναμένεται να μείνει για αρκετές εβδομάδες εκτός δράσης σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την «Ένωση», καθώς έχει μπροστά της το πρωτάθλημα στο οποίο έχει μείνει πίσω, το Final 8 του Κυπέλλου (15-18 Φεβρουαρίου) και τη φάση των 16 για το BCL (οι αγώνες αρχίζουν στις 23 Ιανουαρίου).



Ο Κουζμίνσκας είχε 13,7 πόντους, 4,7 ριμπάουντ, 1,2 ασίστ και 1,5 κλεψίματα σε 20,9 λεπτά κατά μέσο όρο στο BCL, ενώ στο πρωτάθλημα είχε 14,6 πόντους και 4,2 ριμπάουντ σε 21,5 λεπτά ανά αγώνα.



Η ανακοίνωση της ΑΕΚ Betsson

«Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας δεν απέφυγε τη ζημιά!



Ο διεθνής Λιθουανός φόργουορντ (που τραυματίστηκε σήμερα στην αναμέτρηση με Περιστέρι) υπεβλήθη σε ιατρικό έλεγχο στο «Metropolitan General» όπου και διεγνώσθη, ότι υπέστη κάταγμα 4ου μετατάρσιου αριστεράς άκρας χειρός.



Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα».

