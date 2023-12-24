Το ματς:



Με πεντάδα Ρέινολντς, Κάουαν, Μπαζίνα, Χρυσικόπουλο, Στίβενς μπήκε στο παρκέ ο Προμηθέας, την στιγμή που ο Παναθηναϊκός AKTOR, παρατάχθηκε με τους Καλαϊτζάκη, Σλούκα, Γκραντ, Μήτογλου, Αντετοκούνμπο.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν άνοιξε το σκορ με ένα λέι-άπ του Κώστα Αντετοκούνμπο με τον Μπαζίνα να απαντά φέρνοντας άμεσα το ματς στο 2-2. Οι δυο ομάδες ήταν ιδιαίτερα άστοχες με τον Ρέινολντς από τη μια και τον Γκραντ από την άλλη να βρίσκουν σίδερο πίσω από τα 6,75 και τους Μήτογλου-Καλαϊτζάκη να δίνουν προβάδισμα δυο κατοχών στον Παναθηναϊκό AKTOR (4-8). O Ρέινολντς και ο Μήτογλου έκαναν έναν μίνι διαγωνισμό σκοραρίσματος με τον Αμερικανό να βγαίνει νικητής και να μειώνει στο καλάθι (8-6) και το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με τους «πράσινους» να βρίσκουν σκορ με χάρη στις τέσσερις ασίστ του Σλούκα αλλά και την εκτελεστική δεινότητα του Αντετοκούνμπο. Ο Κόφι και ο Κάουαν ωστόσο δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και ο Προμηθέας βρέθηκε μπροστά με το κάρφωμα του πρώτου (14-13). Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το άστοχο τρίποντο του Ναν που βρήκε νωρίτερα ένα τρελό καλάθι για το 15-18.Δυναμικό ξεκίνημα του Προμηθέα στο δεύτερο δεκάλεπτο με τον Παναθηναϊκό να εκτελεί άμεσα με τον Μπαλτσερόφσκι να κάνει το 20-17. Ο Ναν, πήρε επάνω του το ματς σε εκείνο το σημείο, με τον Αταμάν να έχει ρίξει στο ματς και τους Ερνανγκόμεθ-Βιλντόσα, οι οποίοι συνεργάστηκαν άψογα για το 24-17 των φιλοξενούμενων. Ωστόσο η ομάδα του Παπαθεοδώρου, με πρωταγωνιστές τους Κόφεϊ και Κάουαν επέστρεψαν από το -8 μειώνοντας στον πόντο για το 27-28. Σλούκας και Γκραντ συνεργάζονται και τον Αμερικανό να σκοράρει για το 31-34 του ημιχρόνου.Με το buzzer beater του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και το τρίποντο του Κώστα Σλούκα άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στην Πάτρα με το σκορ να πηγαίνει στο +8 (31-39). Οι βολές του Κάουαν κατέβασαν στους έξι τη διαφορά για τον Προμηθέα με τον Ναν να ευστοχεί ξανά για τρεις και να κάνει στη συνέχεια μια φανταστική τάπα στον Κάουαν με το σκορ να έιναι στο 35-42 για την ομάδα του Αταμάν. Οι γηπεδούχοι βρήκαν σκορ με τον εξαιρετικό Αμερικανό την στιγμή που ο Κόφεϊ στην επαναφορά έκλεψε την μπάλα κέρδισε βολές και ευστόχησε για το 39-45. Τα τελευταία λεπτά της τρίτης περιόδου ήταν αρκετά νωθρά από άποψης σκοραρίσματος με τον Παναθηναϊκό AKTOR να βρίσκει Μπαλτσερόφσκι και Καλαϊτζάκη το καλάθι για το 42-49. Οι φιλοξνεούμενοι εκμεταλλεύθηκαν την επιθετική δυστοκία του Προμηθέα και με ένα τρίποντο του Χουάντσο αλλά και το καλάθι του Ισπανού πήγαν για πρώτη φορά στο +10 στο φινάλε της 3ης περιόδου, (44-54).Ιδιαίτερα άστοχες στην αρχή του τετάρτου δεκαλέπτου οι δυο ομάδες έμειναν κολλημένες στο 44-54 για σχεδόν δυο λεπτά. Για να σπάσει το ρόδι χρειάστηκε μια εύστοχη βολή του Ερνανγκόμεθ περίπου τρία λεπτά μετά την εκκίνηση της. (44-55). Η ομάδα του Παπαθεοδώρου είχε μεγάλο πρόβλημα στο σκοράρισμα με τον Κάουαν να λύνει το πρόβλημα κατεβάζοντας τη διαφορά στους εννιά και τον Σλούκα να την αποκαθιστά με δυο εύστοχες βολές (46-57). Οι Πατρινοί συνέχισαν στο ίδιο μοτίβο με τον Κόφεϊ και τον Κάουαν να βρίσκουν σκορ και τον Παναθηναϊκό AKTOR να φεύγει εν τέλει νικητής από την Πάτρα, με σκορ 54-69 με τον Καλαϊτζάκη να βρίσκει το τελευταίο τρίποντο του ματς.

